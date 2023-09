Canucks mají dvojku. Obětovali Pearsona a volbu v draftu

Vancouver před sezonou ještě posiluje. Z Montrealu přivádí brankáře Caseyho DeSmitha, jenž bude dělat dvojku Thatcherovi Demkovi. Protihodnota nebyla malá, do Canadiens byl poslán útočník Tanner Pearson a výběr ve třetím kole draftu 2025.

Jednatřicetiletý Pearson zaznamenal v minulé sezóně ve 14 zápasech za Vancouver jeden gól a čtyři asistence. Čím to? Od loňského listopadu, kdy utrpěl zranění levé ruky, je mimo hru. Rekonvalescence měla trvat zhruba měsíc, nicméně celé zranění se zkomplikovalo, svou vinu na tom dle Pearsona měl i zdravotní štáb Vancouveru.

Nyní bude ale nově součástí Montrealu, stejně jako výběr ve třetím kole draftu v roce 2025. Jde o rozumné řešení pro obě strany, vztah byl totiž značně poničený, Canucks se navíc chtěli zbavit jeho smlouvy.

To sice fanoušci Vancouveru kvitují, nicméně nelíbí se jim další ztráta draftového výběru. Tento tým Canucks není ani zdaleka tak blízko k tomu, aby se ucházel o titul, nicméně stále rozdává drafty. Vždyť jen jednou z posledních osmi sezon se objevily Kosatky v play off.

Montreal získal brankáře Caseyho DeSmitha v srpnu v rámci tříčlenné výměny, při které odešel Erik Karlsson do Penguins. Dvaatřicetiletý gólman v minulé sezoně zapsal v Pittsburghu bilanci 15-16-4 s průměrem 3,17 obdržené branky na zápas.

Canadiens vzhledem k tomu, že mají Jakea Allena a Samuela Montembeaulta, DeSmithe nepotřebovali.

Bude otázkou, jak Pearson zapadne do sestavy Canadiens. Ti se chtěli vydat na cestu mladších útočníků, což bylo potvrzeno i odchody Rema Pitlicka a Mikea Hoffmana. Nicméně pokud s Pearsonem počítají, plán s omlazením by tím dostal trhlinu, zkušenému útočníkovi, jenž je v posledním roce své smlouvy, je jednatřicet let.

