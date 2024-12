Canucks by mohli ztratit superhvězdu. Rozhodne se Buffalo k ráznému kroku?

Buffalo Sabres se ocitli ve vážné krizi, když si připsali už desátou prohru v řadě a klesli na nelichotivou bilanci 11-16-4. Nepřekvapí proto, že se okolo týmu začaly množit spekulace o možných výměnách hráčů, které by měly přinést tolik potřebnou změnu. Poslední návrh, který rozvířil vody, přišel od hokejového novináře Elliotta Friedmana a byl podpořen i majitelem klubu, který prý vzkázal, že z týmu může vypadnout kdokoliv.

Friedman navrhl odvážný, byť čistě hypotetický obchod, který by mohl přepsat osudy obou týmů. Podle jeho úvahy by Sabres mohli poslat Dylana Cozense a Bowena Byrama do Vancouveru výměnou za superhvězdu Eliase Petterssona. Friedman ale zdůraznil, že jde pouze o spekulaci a že tento scénář není aktuálně na stole. Přesto si jeho návrh rychle získal pozornost fanoušků i médií.

Pokud by k takové výměně skutečně došlo, byl by to pro oba týmy zásadní krok. Vancouver by získal mladého a perspektivního centra pro druhou formaci i elitního obránce, zatímco Buffalo by přivedlo jednoho z nejlepších centrů NHL, který by mohl být okamžitým lídrem první formace. Nicméně i Friedman přiznal, že Canucks by s největší pravděpodobností takový obchod odmítli. Elias Pettersson je klíčovým hráčem týmu, který se nachází v režimu "vyhrávat teď", a jakákoliv ztráta jeho služeb by byla pro Vancouver bolestivá.

Friedman svůj návrh dále vysvětlil v rozhovoru pro televizní stanici CHEK TV. Zmínil, že oba týmy spolu skutečně jednají, i když ne nutně o hráčích zmíněných v jeho hypotéze. „Jen jsem si tak nahlas přemýšlel,“ řekl Friedman a dodal, že vidí logiku v tom, že Vancouver by mohl mít zájem o hráče jako Cozens a Byram, zatímco Buffalo by mohlo pokukovat po hráči Petterssonova kalibru.

Dylan Cozens je pro Sabres hodnotným aktivem. Hráč, který je ve druhém roce své sedmileté smlouvy na 49,7 milionu dolarů, přitahuje zájem ostatních klubů už delší dobu. Podle zdrojů The Fourth Period o něj v posledních týdnech projevily zájem různé týmy. Na druhé straně Vancouver dlouhodobě hledá posily do obranných řad a Bowen Byram, jehož čeká příští léto status chráněného volného hráče, by pro ně mohl být velmi atraktivní.

Ještě zajímavější jsou spekulace ohledně Eliase Petterssona. Už v minulé sezoně o něj projevilo zájem několik týmů, včetně Buffala a Caroliny Hurricanes. Přestože Pettersson loni podepsal osmileté prodloužení smlouvy s Canucks, jeho jméno stále rezonuje ve spekulacích o možných výměnách.

Přestože jde o pouhou hypotézu, návrh Elliotta Friedmana okamžitě zaujal hokejovou komunitu. Taková výměna by totiž zcela změnila směřování obou klubů. Buffalo by získalo hvězdu, která by mohla přivést tým zpět na výsluní, zatímco Vancouver by posílil své základy pro budoucnost.

