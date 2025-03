Canes bez Nečase a Rantanena? Tým je plný hráčů, co jdou stoprocentně za trenérem, těší Tulskyho

Sedm výher za sebou, to je aktuální série Hurikánů z Caroliny. Napříč NHL nenajdete mančaft s lepší fazonou než právě ten pod taktovkou Roda Brind’Amoura. Že by se o skvělé výkony přičinil Martin Nečas, dlouhou dobu nejproduktivnější hráč Canes a krátce i celé ligy? Už je dávno fuč. Tak snad Mikko Rantanen? Ano, finská star byla o dvou triumfů, ale také už hraje jinde. Paradox? Možná jen na první pohled.

Rantanen se v Raleighu dlouho neohřál.

13 mačů, sbohem a šáteček. A je už na vás, jestli budete věřit jemu, nebo Brind’Amourovi, proč tohle spojení bylo takhle krátké a příliš neklapalo.

Verze “Roda the Boda” je už zrecyklovaná tolikrát jako hliník v plechovce od piva, ale pro jistotu: “Když jsem přišel, řekl, že jsou v NHL čtyři kluby, kde by chtěl hrát, ale my mezi nimi nejsme.”

Ať to bylo přímo takhle, nebo spíš šlo o to, že si Rantanen Brind’Amourův režim vyzkoušel (sám tvrdí: “Přišel jsem s otevřenou myslí”) a brzy pochopil, že by mu to na jiné adrese sedělo víc, čekalo se, že Carolina jeho odchodem utrpí.

Že to bude tvrdý zásah pro mistrovské ambice. Zatím je efekt opačný, tým se semkl a sbírá výhry. Věříme, že můžeme Stanley Cup získat I bez Mikka, interpretuje NHL.com myšlenky GM Erica Tulskyho.

Svérázné bylo také Nečasovo působení. Brind’Amour mu patrně nikdy zcela nedůvěřoval.

I ve chvíli, kdy mu nezbylo nic jiného než na šikulu, co se na ledě pohybuje i rozhoduje s pozoruhodnou lehkostí, výrazně sázet, šetřil s jeho vytížením. Jejich vztahu těžko prospěly defenzivní kiksy, stejně tak ho komplikoval odlišný pohled na hokej. Nehodily se ani rodinné nářky z konce minulé sezony.

Rozchod Nečase a Hurikánů byl rozumný pro obě strany – pro pobrind’amourovsku hrající kádr, který loňský mistr světa z Prahy uměl srazit bolestivou minelou, i pro ohromně talentovaného hráče jemuž podle vlastní slov tuze vyhovuje kombinační styl Colorada.

Samozřejmě, v zavážení puků, vstupu do útočného pásma, v tom je silný. U Avs tolik nehrozí zakládání akce prostým nahozením kotouče a jeho dobruslením.

Když uvážíte tenhle ideový rozpor v tom, jak se má hokej hrát mezi Carolinou a Nečasem, respektive také Rantanenem, je snadné pochopit Tulskyho spokojenost. Těší ho, že na soupisce má hokejisty, kteří chtějí hrát tak, jako si přeje trenér.

“Máme kabinu plnou kluků, co jdou stoprocentně za ním a jeho vizí,” lebedí si. Vypichuje také kvalitu, kterou ani číslo 88, ani číslo 96 ne zrovna pokaždé nabízelo: “Hrajeme zodpovědný hokej.” A pokračuje: "Máme tu hráče, kteří velmi dobře pasují do systému, jakým hrajeme, ukazuje se to každý zápas.”

A možná Rantanen s Nečasem zaškytají, když uslyší: “V NHL je plno hokejistů, co je velmi efektních ve svých působištích, ale u nás by jim to tolik nešlo. Snažíme se takovým vyvarovat.”

Oba pomohli Tulskymu k tomuto procitnutí. A našli nové domovy, kde si rozhodně nestěžují. Minimálně v tuto chvíli to tak působí jako výhra pro všechny.

Sluší se ovšem doplnit, že aktuální šňůra Caroliny souvisí s životními výkony gólmanů i nadpozemskou úspěšností při oslabení. Jinými slovy, není udržitelná dlouhodobě. To ovšem neznamená, že Tulsky se mýlí v pointě – mít jen ty plejery, které oddaně věří v Brind’Amoura a jeho přístup k hokeji.

Obzvlášť když má vítěz stříbrného poháru z roku 2006 podepsáno na roky dopředu...

Užij si zábavu a radost ze hry u Fortuny

Share on Google+