Canadiens se topí v problémech, Dobeš v centru dění. Na brankáře to házet nechci, říká trenér

22. listopadu 10:00David Zlomek
Když Martin St. Louis loni v říjnu popisoval výkon svého mužstva slovy, že Canadiens tehdy „pozvraceli sami sebe“, zdálo se, že jde o jednorázový výbuch frustrace. O více než rok později však trenér Montrealu přiznal, že se mu stejný pocit vrátil. Po domácím debaklu 4:8 s Washingtonem a hattricku Alexe Ovečkina bylo zřejmé, že atmosféra, která ještě před pár týdny nesla nadšené očekávání mladého týmu, je pryč.
„Dnes večer tam byly momenty, které mi ten pocit zase připomněly,“ řekl St. Louis po páté porážce v řadě. „Jsou tam situace, které mě zklamaly. Jako bychom se vrátili o 14 měsíců zpátky.“
Montreal přitom nevstoupil do utkání bez šancí, jeho ofenziva dokázala Capitals několikrát zatlačit. Jenže pokaždé, když se Canadiens pokusili nadechnout, následovala chyba, mezera v obraně či špatné řešení situace před vlastním brankovištěm. St. Louis to vystihl přesně: „Naše dobré momenty byly opravdu dobré, ale sami jsme si stříleli do nohy.“
Největším tématem je ovšem brankářská situace, která od začátku sezony dělá Montrealu starosti. Sam Montembeault, spolehlivá jednička z minulého ročníku a reprezentační gólman Kanady na 4 Nations, znovu nedochytal, pustil tři góly z deseti střel a po 23 minutách šel z ledu. Jakub Dobeš jej vystřídal a čelil 25 pokusům, z nichž čtyři skončily za jeho zády.
Čísla jsou neúprosná: Montembeault má aktuálně 85,2 % a průměr 3,71, Dobeš po výborném startu klesl na 89,2 % a 2,96 inkasovaného gólu na zápas. Od 1. listopadu má montrealská dvojice kombinovanou úspěšnost zákroků 84,9 %, což je 31. místo v NHL.
St. Louis ale odmítl shodit odpovědnost jen na brankáře. „Můžou chytat líp? Ano. A sami by byli první, kdo to řeknou. Ale nebudu to házet jen na ně,“ reagoval. „Chcete, abych řekl, že chceme víc zákroků? To chce každý. Ale jsou i jiné věci, které jim můžeme ulehčit.“
Na otázku, co přesně má tím na mysli, trenér znatelně zvýšil hlas: „Dostat puky do jejich pásma. Mít méně ztrát. Líp bránit. Vyčistit prostor před brankou. Méně faulů. Blokovat střely. Brát hráčům hokejky před brankou… chcete víc?“
