CAMPEONES (23. díl): Mentor pro Slováka? Dali by mu Conn Smythe Trophy za oslavy

Španělština kdysi dala jméno rozkvetlému poloostrovu, co je od června domovem nejen majetných amerických penzistů, ale také úřadujících mistrů NHL. Floridští Panteři ostatně mají spoustu hispánských fanoušků, v libozvučném jazyce naladíte i přenosy z jejich zápasů. A tak se otiskl také do názvu našeho seriálu o letošních vítězích. Pokračujeme s Ryanem Lombergem.

Hrát NHL.

Mít velkou rodinu.

Chovat německého ovčáka.

Toť tři přání, které Lomberg měl.

Všechny se mu splnily.

A navíc vyhrál Stanley Cup.

„Bez přehánění žiju svůj sen,” říká dvojnásobný táta, proslulý energickým, živelným herním projevem.

Přezdívají mu Lomberghini, protože hraje na plný plyn. Přímočaře, celým srdcem. A stejně tak se vrhl do oslav zisku stříbrného poháru.

Było ho všude plno. Poznávací znamení? Dlouhé vlasy a žádné triko.

„Kluci říkali, že kdyby se udělovala Conn Smythe Trophy za slavení, tak bych ji museli dát mně,” culil se už s novou dvouletou smlouvou na čtyři miliony dolarů v kapse.

Ne, nepodepsal ji s Pantery, u kterých se mu podařilo vydobýt stálé místo v NHL. Vrací se tam, kde mu dali mezi elitou první šanci. K Plamenům.

Právě ti mu v roce 2015 nabídli kontrakt pro AHL a ECHL.

Setká se tam s několika staržmi známými, včetně těch v trenérském štábu (Ryan Huska, Cail MacLean).

I s těmi, co mají floridskou minulost. V čele s Jonathanem Huberdeauem, který se snaží u Flames marně zažehnout někdejší formu.

„Těším se na něj, je to jeden z nejlepších hokejistů na světě a úžasný parťák. Budu ho pozbuzovat, pomůžu mu. Nepochybuju, že se vrátí do elitní fazóny,” říká rychlonohý sympaťák Lomberg.

V Calgary si od něj slibují, že „helfne” i jinému forvardovi.

Martinu Pospíšilovi, který se potřebuje naučit hrát na hraně a ne za ní. Vždyť slibný Slovák v minulé sezoně třikrát nedohrál, jednou był suspendován.

Lomberg s tím měl zprvu také potíže, ale postupně se naučil jak hrát tvrdě a zároveň se vyhýbat trestné lavici.

„I když jsem z Calgary odešel, tak jsem Flames po očku sledoval. Martin umí být hodně přínosný hráč, je to skvělý, důrazný hokejista. Důležité je, aby tvrdě hrát nepřestal, ale aby se naučil znát míru. Pomohu mu jakkoliv budu umět. ”

Zní vám devětadvacetiletý Kanaďan jako sympaťák?

Přesně takovou image má. Patřil k oblíbencům fanoušků, ať už zrovna hrál kdekoliv. Rád podpoří dobročinné akce a charitativní projekty, je aktivní na sociálních sítích. Věčně se směje.

Gró jeho obliby ale spočívá v předváděné hře.

Není urostlý, ale 179centimetrovou postavu obalil svaly. Rozdá ránu tělem, ale i pěstí. K tomu si připočtěte vzorné nasazení, obdivuhodnou obětavost i skvělé bruslení a máte ideálního borce do čtvrté pětky.

A třeba také na oslabení, kam se hodí i díky solidnímu čtení hry.

Floridský kouč Paul Maurice mu dal v základní části během sezony 23/24 78 příležitostí, v play-off ale Lomberg opakovaně doplatil na našlapanou soupisku.

Na přetlak.

Když se ale lámal chleba a Panteři stáli před sedmým finále s edmontonskými Olejáři, Maurice ukázal právě na Lomberga a mimo hru nechal třeba Nicka Cousinse.

Věděl, že do sestavy vrací nesobeckého, týmového borce připraveného nechat na ledě duši pro vítězství. A ze stejného důvodu o něj stál calgarský GM Craig Conroy.

„Je to pracant, nebojsa a skvělý chlap. Kdo ho zná, ten ho zbožňuje. A kluci, co s ním ještě nepřišli do styku, si ho okamžitě oblíbí,” věří bývalý znamenitý útočník.

Lomberg nadšení sdílí a myslí si, že dokáže Flames pomoct k lepším zítřkům. “Kéž by sezona začala už zítra,” přeje si.

