CAMPEONES (21. díl): Tahoun z kmene Mohawků okouzlí Smaragdové město

Španělština kdysi dala jméno rozkvetlému poloostrovu, co je od června domovem nejen majetných amerických penzistů, ale také úřadujících mistrů NHL. Floridští Panteři ostatně mají spoustu hispánských fanoušků, v libozvučném jazyce naladíte i přenosy z jejich zápasů. A tak se otiskl také do názvu našeho seriálu o letošních vítězích. Na řadě je Brandon Montour.

U cesty před obytňákem seděla stařenka Helena a mávala nápisem „99letá fanynka.”

I takřka stoletá obyvatelka Oshawekenu, vesnice o 1 500 hlavách, vítala doma Montoura. A jeho speciálního hosta: Stanley Cup.

Téměř všichni místní zaplnili ulice, aby přivítali vynikajícího zadáka, který je ohromnou inspirací pro děti nejen z Oshawakenu, ale také z celé rezervace Six Nations.

Ano, Montour je potomek původních obyvatel Severní Ameriky, patří do kmene Mohawků. Též známých jako Lidé křemene.

Gretzkyho soused s rekordním dealem

Loni NHL viděla po 34 letech finále, v němž proti sobě nastoupili dva hráči indiánského původu (s Vegas Golden Knights slavil Zach Whitecloud).

Montour si zahrál o stříbrný pohár i letos. A napodruhé uspěl.

Jako kluk vzhlížel nejen k hokejistům (ostatně jen o 11 mil vedle se narodil Wayne Gretzky), ale zkoušel také lakros.

“Je to pocta sportovat na takové úrovni a já jsem rád, že to mohu sdílet tady se všemi. Myslím si, že pro děti ze Six Nations je inspirující, když znají někoho, kdo pochází z jejich rezervace a takhle se prosadil," pověděl Montour.

A dodal: " Chci také poděkovat za podporu, kterou od místních mám. Je ohromující, dechberoucí.”

Oslavy si vychutnával už jako hráč Krakenů, se Seattlem se dohodl hned po otevření hráčského trhu na sedmileté smlouvě s celkovou gáží 50 milionů dolarů.

Žádný hokejista z řad domorodých obyvatel Severní Ameriky nikdy nepodepsal lukrativnější kontrakt.

Stříbrné repete pro Kaie?

To, že půjde o dům dál, věděl. “Věci se za pár týdnů změní,” říkal během play-off, které se nakonec podařilo přetavit ve vítěznou jízdu.

Mohl si vybírat. Peníze nehrály první roli. Hodně slyšel na délku paktu, záleželo mu ale také na lokalitě jako takové a týmových ambicích.

Zobrazit příspěvek na Instagramu Příspěvek sdílený NHL (@nhl)

A tak se rozhodl pro Smaragdové město. “Pomohl jsem k prvnímu zisku Stanley Cupu Panterům, teď chci být u premiérového triumfu Krakenů,” povídal táta ročního synka Kaie.

Jako vícero spoluhráčů posadil juniora do hokejového grálu, třeba napodobí Vladdyho Tarasenka a za pár let ho tam posadí znovu.

Smělé plány? Jistě. Ale proč nesnít?

Dvojitý debakl pro Buffalo

Montour je na vrcholu. Má za sebou tři náramné sezony (nejvíce se mu dařilo v ročníku 202/23, kdy bral 73 bodů), během kterých ukázal na další obří přešlap buffalských Sabres.

Tak schválně, pamatujete si protihodnotu, jakou za něj v roce 2021 Šavle získaly?

Florida poslala Buffalu výběr AŽ v třetím kole tehdejšího draftu (Stiven Sardarian).

Využila toho, že německý kouč Ralph Krueger Montoura trápil. Tehdy byl smíšek s duší nebojsy výkonnostně a nejspíš i psychicky na dně. Krueger po něm chtěl, aby hrál nalevo, ač je pravák.

Bláhový povel.

A tak se Sabres pranic nevyplatila vysoká investice do Montoura. Vždyť v roce 2019 přišel z Anaheimu do Buffala za Brendana Guhleho a podmínečnou volbu v první rundě (2019 - Brayden Tracey).

Těžko hledat chybu v samotném hráči.

Válel u Kačerů, exceloval na Floridě…

Nezastavilo ho ani loňské zranění ramena, které si vyžádalo operaci, nabouralo mu letní přípravu a v sezoně 23/24 Montoura připravilo o 16 mačů.

Cats v něm a Gustavu Forslingovi, se vší úctou k Aaronu Ekbladovi, našli své dva největší defenzivní klenoty.

Pro GM Billa Zita bylo složité přihlížet odchodu frajera s číslem 62 na zádech, jenže nabídkám konkurence čelit nemohl a Ekbladova výměna byla jen bláznivým nápadem spekulujících fanoušků.

Navíc musel dát přednost Samu Reinhartovi.

Maurice: Vždycky přijde pozdě!

Stejně těžké to bylo pro Paula Maurice, který na Montourovi rád stavěl. Třeba loni v konferenčním finále s Hurikány z Caroliny odbruslil všestranný bek s tvrdou ránou během partie číslo 1 přes 57 minut. S úsměvem, suverénně.

“Má obrovskou nádrž,” vypomohl si tehdy Maurice motoristickým slangem.

S Montourovým loučením se smiřoval po svém... konkurenty varoval, že má mizerný přístup. “A chodí pozdě na každý trénink,” žertoval.

Klubový rekordman na svém postu v bodech (73), asistencích (57) a gólech (16) za sezonu jde o dům dál. Sluší se smeknout.

Seriál CAMPEONES:

20. díl - Sergej Bobrovskij: Bob? Shodí i devět kilo za zápas a má našlápnuto do Síně slávy

19. díl - Carter Verhaeghe: Gen, nebo vypínač? Mistra s Bolts i Cats inspiruje Pastrňák

18. díl - Oliver Ekman-Larsson: Od buyoutu ke Stanley Cupu. Dokonalý Švéd se zrodil jako Phoenix

17. díl - Eetu Luostarinen: Tři tituly a jedna svatba. Kapanenův učeň žije svůj sen

16. díl - Sam Bennett: Hrubiánství je někdy potřeba, ví McDavidův parťák z dětství

15. díl - Aaron Ekblad: Jednička draftu má duši válečníka a sbírku prstenů

14. díl - Evan Rodrigues: Chameleon na světové tour, co dostal chuť na margaritu

13. díl - Nick Cousins: Krysu pronásledují želvy. A pro Bieksu má triko

12. díl - Anton Lundell: Táta čapal za Chomutov, jemu říkají Baby Barkov

11. díl - Kevin Stenlund: Zitův starý známý, kat přesilovek. Chlebíčky vyměnil za drinky

10. díl - Dmitrij Kulikov: Ztracený syn se stal zachráncem. A doživotním Panterem?

9. díl - Steven Lorentz: Jako slepý silák, co zbořil Filištínským chrám

8. díl - Vladimir Tarasenko: Radost na ledě, žal mimo něj. Dvojnásobný mistr ztratil otce

7. díl - Niko Mikkola: Primát, pivo, prezident. Zabiják Olejářů napodobil Červenku

6. díl - Jonah Gadjovich: Dvojčata v poháru! Porodila je sestra gólmana Hurikánů

5. díl – Anthony Stolarz: Cíl? Koupit mámě a tátovi dům. A dobýt post jedničky

4. díl - Kyle Okposo: Bouře rozpoutaná farmaceuty. Odložit penzi se vyplatilo

3. díl - Josh Mahura: Z Gudasova parťáka je Pán prstenů. A posila Krakenů

2. díl - Gustav Forsling: Antický bůh, co ohromil Robocopa a nestál ani floka

1. díl - Sam Reinhart: Ubližuje veverkám! O Samsonovi, nejsilnější ze zbraní Cats

Share on Google+