Španělština kdysi dala jméno rozkvetlému poloostrovu, co je od června domovem nejen majetných amerických penzistů, ale také úřadujících mistrů NHL. Floridští Panteři ostatně mají spoustu hispánských fanoušků, v libozvučném jazyce naladíte i přenosy z jejich zápasů. A tak se otiskl také do názvu našeho seriálu o letošních vítězích. Pokračujeme s Oliverem Ekmanem-Larssonem.

"Je na čase si položit otázku, proč stále není hráčem Bolts."

Zkraje letošního play-off vyšel v tampském tisku všeříkající titulek. Jeho aktuálnost jen umocnil pozdější triumf Panterů, Verhaeghe se o něj přičinil 21 body (!), 11krát skóroval, včetně tří "game winnerů".

Mimochodem, víte, že ve své kariéře už pětkrát ve vyřazovacích bojích rozhodl prodloužení? Ta bilance je skutečně výjimečná, vždyť dějiny NHL pamatují jen dva úspěšnější machry.

Možná je znáte, jmenují se Joe Sakic a Maurice Richard.

A to je mu stále teprve devětadvacet...

Zmíněný text uvedený řečnickou otázkou reagoval na zatím poslední z Verhaeghových "OTG". Složil jím pochopitelně Tampu.

(Zejména) s odstupem času působí jako prvotřídní přezíravost rozhodnutí GM Juliena BriseBoise z roku 2020. Tehdy, možná částečně opojen ziskem Stanley Cupu, nepředložil kvalifikační nabídku pracantovi a dříči, který si všechno v kariéře musel zasloužit a vybojovat.

Verhaeghea zaskočil: "Počítal jsem, že mi tu nabídku dají. Byl jsem RFA, bývá pravidlem, že ji omezeně volní hráči dostávají. Byl jsem v šoku."

Bylo to k vzteku, konečně se prosadil do NHL, odehrál tam premiérový ročník a… najednou byl bez práce. Jako už tolikrát mu osud postavil do cesty překážku, která by se u jiných rovnala kapitulaci. Jenže kurážný Kanaďan je z jiného těsta.

Táta Thomas, ještě donedávna aktivní hasič, s mámou Karen, stále pracující v pečovatelském domě, mu vtiskli úchvatnou pracovní morálku.

"Vychovali ho správně. Říkali mu: Nic není jednoduché. Makej naplno. Je v pohodě se cítit naštvaný a frustrovaný, ale najdi cestu, jak vše změnit k lepšímu. Neházej na nikoho vinu," vybavuje si jeho dlouholetý agent Ian Pulver.

Pulver tehdy, v roce 2020, zavolal Billu Zitovi, generálnímu manažerovi Floridy. Přišel za ním s nevšedním návrhem. Aby Verhaeghe, který zrovna získal stříbrný pohár v dresu největšího rivala, zamířil na druhý břeh "Slunečného státu".

Zito dal na rady analytiků a kývl. Verhaeghemu nabídl skromný dvouletý pakt.

A zbytek, zbytek je historie, jak rádi za velkou louží říkají.

Z rychlíku vypadají čtyři sezony, které si na východě rozkvetlého poloostrova odkroutil, následovně: 36, 55, 73, 72. Toť pohled na body. A co na plat? 1 milion, 1 milion, 3 miliony, 5 milionů.

Když před časem podepsal tříletou smlouvu se stropovou zátěží lezce přes čtyři „mega”, ptali se ho, zda se neusne na vavřínech. Nepoleví…

„Nastane úplný opak. Konečně mám nějakou jistotu a můžu se plně soustředit na to, o co se dlouhodobě snažím. Být ještě lepším hokejistou,” pověděl. Takhle přemýšlí a díky tomu je úspěšný.

Neustále na sobě dře. Přes léto třeba do úmoru piluje střelbu, přičemž okoukává fígle od skutečných mistrů – Davida Pastrňáka, Alexe Ovečkina či Austona Matthewse.

Stále hledá nové cesty, jak převést, nachytat gólmany.

A proto dává veledůležité góly v bitvách o Stanley Cup.

Ne, nemá kouzelnou hůlku, ani to není nějakým speciálním genem (jak o tom s nadsázkou mluví Aaron Ekblad), ani někde na těle nemá vypínač, kterým aktivuje v pravý čas mimořádné střelecké schopnosti (tohle je zase Verhaegheova verze).

Chcete další příklad jeho „mindsetu”?

Když v roce 2017 přišel do Tampy z New Yorku (za Islanders si nikdy nezahrál), obratem mazal na farmu. Šestkrát po sobě seděl. A tak zašel za trenérem s tím, že dokáže mančaftu pomoct.

Výsledek? Uvedl se golem a asistencí, ročník nakonec zakončil se 48 body (v 58 partiích). O sezonu později ovládl v AHL tabulku produktivity a stal se i nejlepším střelcem.

AHL mu byla malá, přitom to nebylo zase tak dávno, kdy se musel protloukat ještě nižší ECHL. “Na zápasy jezdil busem a pojídal Subway,” vybaví si Pulver. “Když ho tam v ročníku 2016/17 podruhé poslali, řekl jsem mu, ať si tu soutěž podmaní. Za 16 zápasů udělal 32 bodů,” dodává.

Verhaeghe to zkrátka nikdy nezabalil.

Jistě, kolikrát byl rozčílený a ukřivděný (třeba když mu torontští Maple Leafs, kteří ho v roce 2013 draftovali ve třetí rundě, nedali jedinou šanci). Vždy se ale kousl, dřel jako mezek a svými výkony si „vynutil” povolání nahoru, přestup nebo třeba lepší peníze.

Teď je z něj dvojnásobný šampion NHL, jako jediný triumfoval s oběma floridskými kluby.



Daří se mu i v osobním životě, zařadil se po bok Eetu Luostarinena či Joshe Mahury a v létě si vzal modelku Casey Engleson. O pompézní svatbě v Palm Beach psal i magazín People.

Stavili se i gratulanti z kabiny Panterů, třeba „genetik” Ekblad nebo Ryan Lomberg.

Congrats to Carter and Casey! pic.twitter.com/ymIJNIoXfs — Florida Panthers (@FlaPanthers) August 5, 2024

Na rok 2024 asi Verhaeghe, sedm let zpátky pojídající sendviče z fastfoodu a hrající v arénách pro pár tisícovek fandů proti bitkařům, odpadlíkům a věčným talentům, nikdy nezapomene.

