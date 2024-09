CAMPEONES (16. díl): Hrubiánství je někdy potřeba, ví McDavidův parťák z dětství

Španělština kdysi dala jméno rozkvetlému poloostrovu, co je od června domovem nejen majetných amerických penzistů, ale také úřadujících mistrů NHL. Floridští Panteři ostatně mají spoustu hispánských fanoušků, v libozvučném jazyce naladíte i přenosy z jejich zápasů. A tak se otiskl také do názvu našeho seriálu o letošních vítězích.Na řadě je Sam Bennett.

S tátou Davem měli domluvu. Jestli jednou vyhraješ Stanley Cup, dáme si z něj cereálie.

Stalo se a reklama na Captain Crunch je na světě.

Bennett na svém instagramu sdílel dvě fotky, na kterých hraje roli i typická červená krabice s kukuřičnými lupínky. Na jedné má jako malý kluk miniaturu stříbrného poháru, na druhé s Davem hodují už z hokejového grálu v životní velikosti.

Ty „měkkosrdcatější“ z nás to klidně mohlo dojmout.

Zobrazit příspěvek na Instagramu Příspěvek sdílený Sam Bennett (@sbennett_93)

Jinak ovšem ve světě podle Bennetta není pro emtovní rozjímání místo. Je to tvrďák, někdy až lotr, který svou důraznou hrou, často daleko za hranou pravidel (ostatně za sezonu 23/24 nastřádal přes sto trestných minut), ničí soupeře a vytáčí jejich fanoušky.

„Když se v létě procházím po Torontu a jeho předměstích (odkud pochází), potkávám spoustu fandů. Vždycky mají něco na srdci. Nenávidí mě, ale vždycky to skončí tím, že řeknou: Doufám, že jednou budeš hrát za Maple Leafs,“ ilustruje Bennett svou pověst.

V Torontu mu nemohli přijít na jméno, když loni sestřelil Matthewa Kniese. Hrálo se druhé kolo play-off, on vyvázl bez stopky, zatímco Javorové listy se balily na dovolenou.

Jak provokatér trefil provokatéra

Trestu unikl i po letošním souboji s Bradem Marchandem. To, že bostonského lídra trefil pěstí do hlavy neúmyslně, mu nikdo v Bostonu nespolkne. Udělal to rafinovaně, skrytě a bránil se, že se jen kryl.

Seznam nepřátel se mu tímto manévrem rozhodně neztenčil, proklínal ho třeba Pavel Zacha: "Zranil nám kapitána, to nenecháme jen tak, půjdeme jejich hvězdám do těla.”

Je to přesně ten typ hráče, kterého milujete, když hraje za vás, a nenávidíte, když nosí dres protivníka. Provokuje vás už jen svou vizáží, však si stačí vybavit až komický hustý kartáč, co Bennett nosil pod nosem v dobách u calgarských Plamenů. Skoro jako Lanny MacDonald.

Už tam tvořil obávanou dvojku s Mattem Tkachukem, dalším plejerem, kterého (ne)mají všude v lásce. Když byl Tkachuk v létě roku 2022 v hojně diskutované výměně vytrejdován na Floridu, Bennett už tam na něj čekal.

Panteři ho získali stejným způsobem o rok dříve. Spolu s volbou v šestém kole draftu 2022 za výběr ve druhé rundě stejné „volenky talentů“ a Emila Heinemana.

Florida, (nejen) Bennettův ráj

Byl to trefený jackpot.

Bennett dokonale pasuje do herního stylu Cats a je stvořený pro nelítostné boje v play-off. Vyniká v nich, vždyť k historickému triumfu pomohl bilancí 7+7. A to pár mačů vynechal, poté co schytal ve vyhrocené sérii s tampskými Bolts ránu pukem do ruky.

Kouči Paulu Mauricovi tehdy zatrnulo, Bennett byl pro tým veledůležitý.

Řídí se tím, že účel světí prostředky. „Zahrát tvrdě, možná až hrubě, je občas nezbytné,“ myslí si Bennett. Chodí do míst, kde do bolí. Tečuje, doráží, zarývá se pod kůži.

Po přestupu v roce 2021 se zlepšil ve všech směrech. ještě rozvinul svůj styl. Třeba v produktivitě, hned první ročník si vytvořil osobní maxima v gólech (28) i asistencích (21 – posléze se ještě zlepšil na 24 pasů) i bodech (49).

Borec, kterého byste možná podle statistik netipli jako čtyřku draftu roku 2014.

Šel tehdy hned po Leonu Draisaitlovi, v jedné šatně sedává s tehdejší jedničkou (Aaron Ekblad) i dvojkou (Sam Reinhart). Jenže čísla neříkají všechno (znáte onu hlášku o statistikách a bikinách?), Bennettovi rozhodně nechybí kumšt. Umí hru tvořit, dokáže zakončit.

V dětství i jako teenager patřil k ofenzivním démonům.

???? New angle just dropped of Sam Bennett punching Marchand in the face ???? pic.twitter.com/fL8dNXWeR7 — Spittin' Chiclets (@spittinchiclets) May 12, 2024

Roky řádil v útoku vedle o rok mladšího Connora McDavida. První ironií osudu bylo, když se stali rivaly ve vyhrocených bitvách o Albertu. Druhou fakt, že proti sobě stanuli ve finále Stanley Cupu.

"Vyrůstali jsme se Sammym. Hráli jsme spolu, spoustu hodin jsme to také mydlili s minihokejkami a užili si spoustu další zábavy. Dlouho jsme nastupovali bok po boku. Je trochu bláznivé, že teď jdeme jeden proti druhému," komentoval to McDavid.

A podotkl, že Bennett i Tkachuk, které dobře zná ze zmíněných mačů „Battle of Alberta“, hrají tvrdý, nepříjemný hokej.

Oba se zásadně podíleli na faktu, že Florida rozdala v play-off téměř o 300 hitů víc než Edmonton. Panteři možná nebrali dech efektními sóly, ale Olejáře přetlačili.

O gól.

