Calgary zažívá fajn start a chce posílit. Hledá centra

Dosavadní výkony Calgary a bezchybná bilance přiměly generálního manažera Flames Craiga Conroye, aby zvážil doplnění kádru namísto dalšího rozprodávání v rámci přestavby. Novinář Frank Seravalli z Daily Faceoff uvedl, že na seznamu přání je centr druhého či třetího sledu.

„Na začátku sezony se obvykle moc obchodů neuskuteční, ale Conroy prý v posledních dnech telefonuje a snaží se najít centra, nejlépe někoho, kdo by věkově zapadal do jejich schématu, navíc nejlépe praváka,“ řekl ve svém pravidelném segmentu.

Flames mají v současné době několik zraněných hráčů vepředu, ale pouze jeden z nich hraje na pozici centra, a to Kevin Rooney. Kapitán Mikael Backlund a Martin Pospíšil zakotvili na začátku ročníku ve druhé a třetí formaci Calgary za Nazemem Kadrim v první lajně. Justin Kirkland zastoupil Rooneyho ve čtvrté lajně.

Backlund je sice více než schopným centrem druhé formace, ale jeho ofenzivní čísla se loni prudce snížila na pouhých 39 bodů v 82 zápasech. U pětatřicetiletého hráče není příliš velká naděje, že by se mohl extra vyšvihnout.

Pospíšil je přirozeným centrem, dosud dal gól a přidal čtyři asistence, ale má problémy s vyhráváním vhazování. V minulé sezóně byl využíván především na křídle a v případě, že Conroy dosáhne svého cíle, pravděpodobně se tam přesune zpět.

Conroy bude pravděpodobně ochoten zaplatit o něco více za mladšího centra na dobu určitou, který by měl mít větší ofenzivní potenciál, než jaký v této fázi nabízí Backlund nebo Pospíšil.

Třeba by takový hráč mohl přijít od divizního soupeře, jako jsou Ducks, kteří mají stále k dispozici Trevora Zegrase, o jehož výměně se mluvilo po většinu léta. Je to levák, ale ve svých 23 letech zapadá do pravděpodobného časového plánu Calgary pro návrat do play-off.

Stejně jako Zegras se hlásí centr Sabres Dylan Cozens, který se v sezoně 2024/25 snaží o další krok nahoru. Sedmička draftu 2019 má za šest vystoupení pod trenérem Lindym Ruffem na kontě pouze jednu asistenci.

S více než 18,8 milionu dolarů v prostoru pod platovým stropem má Calgary finanční flexibilitu, aby se výrazně zlepšila soupiska, včetně zisku vysoce placených hráčů, o kterých v článku byla řeč.

Share on Google+