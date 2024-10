Calgary vládne Albertě! Winnipeg zvládl prodloužení s Minnesotou

Nejsledovanějším nočním utkáním byla jednoznačně bitva o Albertu. Calgary v ní potvrdilo formu z úvodních dvou zápasů a naopak prohloubilo herní krizi Edmontonu. Výhru v noci oslavili například i hokejisté Winnipegu, kteří v prodloužení zdolali Minnesotu.

Edmonton nevstoupil do utkání s hlavním rivalem vůbec špatně a brzy se dostal do vedení, to však bylo ze strany Oilers všechno. Calgary se postupně dostalo do zápasu a skvělou třetí třetinou si zajistilo vítězství 4:1. Skvělý výkon podal i český brankář Dan Vladař.

Na vítězné vlně ale nejede pouze Calgary. Třetího vítězství se v noci dočkali i hokejisté Jets, Stars a Golden Knights. Nejtěsnější výhru oslavil Winnipeg, který zdolal Minnesotu až gólem v prodloužení. Hrdinou Vegas se stal Tomáš Hertl, který vstřelil vítězný gól.

Winnipeg Jets - Minnesota Wild

2:1pp. (1:1, 0:0, 0:0 - 1:0)





Branky a nahrávky

20. Scheifele (Lowry), 61. Connor (Scheifele, Morrissey) – 5. Middleton (Rossi).

Statistika

Střely na bránu: 35 – 27 | Přesilová hra: 1/2 – 0/3 | Trestné minuty: 6 – 4



Kdo se postavil do brankoviště?

Connor Hellebuyck (WPG) – 26 zákroků, 1 OG, úspěšnost 96,3 %, odchytal 60:50

Filip Gustavsson (MIN) – 33 zákroků, 2 OG, úspěšnost 94,3 %, odchytal 60:51



Česká a slovenská stopa

Jakub Lauko (MIN) – 0+0, 0 účast, 1 střela na bránu, TM 0, čas na ledě 10:07



Tři hvězdy utkání

1. Adam Lowry (WPG) - 0+1

2. Filip Gustavsson (MIN) - 33 zákroků

3. Neal Pionk (WPG) - 0+0

Dallas Stars - Seattle Kraken

2:0 (2:0, 0:0, 0:0)





Branky a nahrávky

17. Steel (Blackwell, Harley), 17. W. Johnston (Benn, Stankoven).

Statistika

Střely na bránu: 23 – 25 | Přesilová hra: 0/3 – 0/4 | Trestné minuty: 10 – 8



Kdo se postavil do brankoviště?

Casey DeSmith (DAL) – 25 zákroků, 0 OG, úspěšnost 100 %, odchytal 59:39

Philipp Grubauer (SEA) – 21 zákroků, 2 OG, úspěšnost 91,3 %, odchytal 57:40



Česká a slovenská stopa

Bez české a slovenské účasti.



Tři hvězdy utkání

1. Casey DeSmith (DAL) - 25 zákroků

2. Sam Steel (DAL) - 1+0

3. Wyatt Johnston (DAL) - 1+0

Edmonton Oilers - Calgary Flames

1:4 (1:0, 0:1, 0:3)





Branky a nahrávky

2. J. Skinner (Ekholm, McDavid) – 28. Andersson, 48. Mantha (Pospíšil, Andersson), 50. Kirkland (Bahl, Andersson), 60. Zary.

Statistika

Střely na bránu: 25 – 29 | Přesilová hra: 0/1 – 0/3 | Trestné minuty: 6 – 2



Kdo se postavil do brankoviště?

Stuart Skinner (EDM) – 25 zákroků, 3 OG, úspěšnost 89,3 %, odchytal 57:49

Dan Vladař (CGY) – 24 zákroků, 1 OG, úspěšnost 96,0 %, odchytal 60:00



Česká a slovenská stopa

Samuel Honzek (CGY) – 0+0, 0 účast, 2 střely na bránu, TM 0, čas na ledě 11:24

Martin Pospíšil (CGY) – 0+1, 0 účast, 2 střely na bránu, TM 0, čas na ledě 13:48

Dan Vladař (CGY) – 24 zákroků, 1 OG, úspěšnost 96,0 %, odchytal 60:00



Tři hvězdy utkání

1. Rasmus Andersson (CGY) – 1+2

2. Martin Pospíšil (CGY) – 0+1

3. Justin Kirkland (CGY) – 1+0

Vegas Golden Knights - Anaheim Ducks

3:1 (1:1, 0:0, 2:0)





Branky a nahrávky

7. Howden (Pietrangelo, Kolesar), 46. Hertl (Stone, Eichel), 55. Dorofejev (Kolesar) – 12. Terry.

Statistika

Střely na bránu: 32 – 23 | Přesilová hra: 1/4 – 0/1 | Trestné minuty: 2 – 8



Kdo se postavil do brankoviště?

Ilja Samsonov (VGK) – 22 zákroků, 1 OG, úspěšnost 95,7 %, odchytal 60:00

James Reimer (ANA) – 29 zákroků, 3 OG, úspěšnost 90,6 %, odchytal 60:00



Česká a slovenská stopa

Tomáš Hertl (VGK) – 1+0, +1 účast, 2 střel na bránuy, TM 0, čas na ledě 18:56

Radko Gudas (ANA) – 0+0, 0 účast, 1 střela na bránu, TM 0, čas na ledě 20:13



Tři hvězdy utkání

1. Tomáš Hertl (VGK) - 1+0

2. Brett Howden (VGK) - 1+0

3. Keegan Kolesar (VGK) - 0+2

