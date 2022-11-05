Calgary přerušilo sérii porážek proti Rangers! San Jose slaví výhru nad Minnesotou

27. října 6:10Jan Šlapáček
Hrací den zámořské NHL tentokrát čítal osm zápasů. Výhry se konečně dočkali hokejisté Calgary, kteří uspěli v domácím zápase s Rangers. Dva body získalo i San Jose, které zdolalo Minnesotu.
Hokejisté Calgary dokázali během noci na pondělí ukončit sérii osmi zápasů bez vítězství a po velmi dobrém výkonu porazili na svém ledě Rangers pohodlně 5:1. Flames byli velice aktivní směrem do útoku a v obranné fázi byla z jejich strany vidět velká obětavost. Rangers se touto porážkou propadli na samotné dno Východní konference.
V zápasech San Jose se s góly většinou nešetří a jejich souboj s Minnesotou nebyl výjimkou. Po divoké přestřelce dokráčel duel za stavu 5:5 do prodloužení, ve kterém se prosadil Macklin Celebrini. Mladý útočník Sharks má na svém kontě již šest gólů a celkem patnáct kanadských bodů.
Dalším nepřesvědčivým výkonem se v noci prezentoval Edmonton, který se proti Vancouveru sice ve třetí třetině zvládl vrátit do zápasu, nakonec ale prohrál 3:4 po prodloužení.
New Jersey Devils - Colorado Avalanche
4:3pp. (2:2, 1:0, 0:1 - 1:0)
Branky a nahrávky
10. Gricjuk (Meier), 10. J. Hughes (Nemec, Dillon), 33. C. Brown (Nemec), 62. J. Hughes (Nemec) – 13. Ničuškin (Makar, Olofsson), 18. MacKinnon (Lehkonen, D. Toews), 54. Nelson (Colton).
Statistika
Střely na bránu: 24 – 24 | Přesilová hra: 0/1 – 0/2 | Trestné minuty: 4 – 2
Kdo se postavil do brankoviště?
Jake Allen (NJD) – 21 zákroků, 3 OG, úspěšnost 87,5 %, odchytal 61:53
Trent Miner (COL) – 20 zákroků, 4 OG, úspěšnost 83,3 %, odchytal 61:53
Česká a slovenská stopa
Ondřej Palát (NJD) – 0+0, 0 účast, 0 střel na bránu, TM 0, čas na ledě 14:22
Šimon Nemec (NJD) – 0+3, 2 účast, 2 střely na bránu, TM 0, čas na ledě 23:35
Martin Nečas (COL) – 0+0, -1 účast, 0 střel na bránu, TM 0, čas na ledě 23:55
Tři hvězdy utkání
1. Jack Hughes (NJD) - 2+0
2. Brock Nelson (COL) - 1+0
3. Connor Brown (NJD) - 1+0
Tampa Bay Lightning - Vegas Golden Knights
2:1pp. (1:1, 0:0, 0:0 - 1:0)
Branky a nahrávky
5. Hagel (Hedman, Guentzel), 61. Kučerov (Hagel) – 19. W. Karlsson (R. Smith, Theodore).
Statistika
Střely na bránu: 28 – 19 | Přesilová hra: 0/5 – 0/3 | Trestné minuty: 11 – 15
Kdo se postavil do brankoviště?
Andrej Vasilevskij (TBL) – 18 zákroků, 1 OG, úspěšnost 94,7 %, odchytal 60:32
Carl Lindbom (VGK) – 26 zákroků, 2 OG, úspěšnost 92,9 %, odchytal 60:32
Česká a slovenská stopa
Erik Černák (TBL) – 0+0, 0 účast, 1 střela na bránu, TM 0, čas na ledě 17:41
Tomáš Hertl (VGK) – 0+0, 0 účast, 4 střely na bránu, TM 0, čas na ledě 15:58
Tři hvězdy utkání
1. Nikita Kučerov (TBL) - 1+0
2. Andrej Vasilevskij (TBL) – 18 zákroků
3. Brandon Hagel (TBL) - 1+1
Minnesota Wild - San Jose Sharks
5:6pp. (2:2, 0:2, 3:1 - 0:1)
Branky a nahrávky
18. M. Johansson (Rossi, Faber), 18. Rossi (Kaprizov), 45. Hartman (Kaprizov, Faber), 49. Buium (Hartman, Trenin), 58. Eriksson Ek (Kaprizov, Faber) – 6. Eklund (Celebrini, Orlov), 14. Misa (Liljegren), 32. Eklund (Kurashev), 32. Reaves (Goodrow, Dellandrea), 48. Toffoli (Celebrini, Eklund), 64. Celebrini.
Statistika
Střely na bránu: 33 – 25 | Přesilová hra: 2/4 – 2/2 | Trestné minuty: 4 – 8
Kdo se postavil do brankoviště?
Jesper Wallstedt (MIN) – 19 zákroků, 6 OG, úspěšnost 76 %, odchytal 63:25
Jaroslav Askarov (SJS) – 28 zákroků, 5 OG, úspěšnost 84,8 %, odchytal 63:47
Česká a slovenská stopa
David Jiříček (MIN) – 0+0, -1 účast, 0 střel na bránu, TM 0, čas na ledě 8:52
Tři hvězdy utkání
1. William Eklund (SJS) - 2+1
2. Macklin Celebrini (SJS) - 1+2
3. Brock Faber (MIN) - 0+3
Winnipeg Jets - Utah Mammoth
2:3 (0:0, 2:2, 0:1)
Branky a nahrávky
21. DeMelo (Morrissey, Connor), 36. Scheifele (Morrissey, Vilardi) – 31. Sergačjov (Schmaltz), 32. Carcone (Yamamoto, Schmidt), 55. Guenther (L. Cooley, Peterka).
Statistika
Střely na bránu: 30 – 32 | Přesilová hra: 1/1 – 1/4 | Trestné minuty: 10 – 4
Kdo se postavil do brankoviště?
Connor Hellebuyck (WPG) – 29 zákroků, 3 OG, úspěšnost 90,6 %, odchytal 59:07
Vítek Vaněček (UTA) – 28 zákroků, 2 OG, úspěšnost 93,3 %, odchytal 60:00
Česká a slovenská stopa
Vítek Vaněček (UTA) – 28 zákroků, 2 OG, úspěšnost 93,3 %, odchytal 60:00
Tři hvězdy utkání
1. Josh Morrissey (WPG) - 0+2
2. Michail Sergačjov (UTA) - 1+0
3. Dylan Guenther (UTA) - 1+0
Chicago Blackhawks - Los Angeles Kings
1:3 (1:0, 0:2, 0:1)
Branky a nahrávky
8. Bedard (Michejev) – 24. Laferriere (Perry, Danault), 25. Fiala (B. Clarke), 59. Armia (Kempe, Edmundson).
Statistika
Střely na bránu: 23 – 22 | Přesilová hra: 0/5 – 0/3 | Trestné minuty: 6 – 10
Kdo se postavil do brankoviště?
Arvid Söderblom (CHI) – 19 zákroků, 2 OG, úspěšnost 90,5 %, odchytal 58:10
Anton Forsberg (LAK) – 22 zákroků, 1 OG, úspěšnost 95,7 %, odchytal 59:43
Česká a slovenská stopa
Bez české a slovenské účasti
Tři hvězdy utkání
1. Kevin Fiala (LAK) - 1+0
2. Alex Laferriere (LAK) - 1+0
3. Connor Bedard (CHI) - 1+0
Nashville Predators - Dallas Stars
2:3 (1:0, 1:2, 0:1)
Branky a nahrávky
9. Marchessault (O'Reilly, F. Forsberg), 28. Stastney (Evangelista, J. Barron) – 30. Bäck (Faksa, Harley), 37. W. Johnston (J. Robertson), 51. Rantanen (Bourque, J. Robertson).
Statistika
Střely na bránu: 25 – 27 | Přesilová hra: 1/2 – 1/5 | Trestné minuty: 10 – 4
Kdo se postavil do brankoviště?
Justus Annunen (NSH) – 24 zákroků, 3 OG, úspěšnost 88,9 %, odchytal 60:00
Casey DeSmith (DAL) – 24 zákroků, 2 OG, úspěšnost 92,0 %, odchytal 60:00
Česká a slovenská stopa
Radek Faksa (DAL) – 0+1, +1 účast, 0 střel na bránu, TM 0, čas na ledě 10:19
Tři hvězdy utkání
1. Mikko Rantanen (DAL) - 1+0
2. Jason Robertson (DAL) - 0+2
3. Jonathan Marchessault (NSH) - 1+0
Calgary Flames - New York Rangers
5:1 (2:1, 1:0, 2:0)
Branky a nahrávky
2. Kadri (Huberdeau, Hanley), 10. Bahl (Frost, Kadri), 33. Šarangovič (Zary, Farabee), 47. Coleman (Backlund), 55. Coleman (Backlund) – 10. Laba (Cuylle, Gavrikov).
Statistika
Střely na bránu: 30 – 31 | Přesilová hra: 0/3 – 0/1 | Trestné minuty: 2 – 6
Kdo se postavil do brankoviště?
Dustin Wolf (CGY) – 30 zákroků, 1 OG, úspěšnost 96,8 %, odchytal 60:00
Igor Šesťorkin (NYR) – 25 zákroků, 5 OG, úspěšnost 83,3 %, odchytal 60:00
Česká a slovenská stopa
Adam Klapka (CGY) – 0+0, 0 účast, 2 střely na bránu, TM 0, čas na ledě 10:13
Samuel Honzek (CGY) – 0+0, +1 účast, 1 střela na bránu, TM 0, čas na ledě 15:05
Tři hvězdy utkání
1. Blake Coleman (CGY) - 2+0
2. Dustin Wolf (CGY) - 30 zákroků
3. Nazem Kadri (CGY) - 1+1
Vancouver Canucks - Edmonton Oilers
4:3pp. (1:0, 2:1, 0:2 - 1:0)
Branky a nahrávky
16. Boeser (E. Kane, M. Pettersson), 23. Elias Pettersson (Hronek, Garland), 40. Sherwood (Boeser, Elias Pettersson), 62. Sherwood (Boeser, Garland) – 37. Draisaitl (Bouchard, Roslovic), 42. Roslovic (Podkolzin), 55. Draisaitl (McDavid, Nugent-Hopkins).
Statistika
Střely na bránu: 27 – 29 | Přesilová hra: 1/2 – 1/2 | Trestné minuty: 4 – 4
Kdo se postavil do brankoviště?
Thatcher Demko (VAN) – 26 zákroků, 3 OG, úspěšnost 89,7 %, odchytal 61:43
Calvin Pickard (EDM) – 23 zákroků, 4 OG, úspěšnost 85,2 %, odchytal 61:43
Česká a slovenská stopa
Filip Hronek (VAN) – 0+0, +1 účast, 0 střel na bránu, TM 0, čas na ledě 28:19
David Tomášek (EDM) – 0+0, -1 účast, 1 střela na bránu, TM 0, čas na ledě 08:19
Tři hvězdy utkání
1. Kiefer Sherwood (VAN) - 2+0
2. Leon Draisaitl (EDM) - 2+0
3. Brock Boeser (VAN) - 1+2
