Calgary mi dalo všechno, ale chtěl jsem chytat víc, vrací se Vladař

5. listopadu 12:00David Zlomek
Když Dan Vladař poprvé oblékl oranžovo-bílý dres Philadelphie, nebyl to pro něj krok do neznáma, spíš návrat k tomu, co mu v Calgary začalo chybět. Pocitu, že může ovlivňovat zápasy. Osmadvacetiletý brankář zažívá v NHL tichý restart. Po čtyřech letech u Flames, kde většinu času sdílel brankoviště s Jacobem Markströmem a loni sledoval, jak si organizace připravuje cestu pro Dustina Wolfa, dostal novou šanci i novou roli.
„Chtěl jsem chytat víc. V Calgary jsem měl všechno, skvělé spoluhráče, trenéra brankářů, město, které hokejem žije. Ale cítil jsem, že už to tam stojí na místě,“ řekl Vladař pro kanadská média.
Rozhodnutí opustit Flames se nerodilo přes noc. Po přestávce pro 4 Nations Face-Off už tušil, že vedení sází na mladšího Wolfa. „Bylo to logické. Wolf je obrovský talent a podle mě z něj jednou bude legenda. Ale pro mě to znamenalo, že se musím posunout dál,“ vysvětluje.
Na trhu volných hráčů o něj byl zájem, ale když se ozvala Philadelphia, neváhal. „Měl jsem pár nabídek, ale Flyers dávali největší smysl. Cítil jsem, že tam dostanu šanci, ne sliby,“ popisuje. Dvouletý kontrakt s platem 3,35 milionu dolarů ročně z něj udělal nejlépe placeného brankáře týmu.
A Vladař se Flyers okamžitě odměnil výkonem. Se začátkem sezony patří mezi nejlepší gólmany celé ligy. Drží průměr těsně nad dvěma góly na zápas a úspěšnost zákroků kolem 92 procent. Po letech, kdy byl vnímán hlavně jako dvojka, se z něj stává jistota a tvář týmu, který po turbulentních letech znovu našel rovnováhu.
„Neřekl bych, že chytám životní hokej,“ usměje se. „Ale cítím se dobře. Trenéři mi věří, spoluhráči mě berou, kabina drží při sobě. Tohle všechno dělá strašně moc. Od prvního dne se cítím jako součást party.“
Úspěch v zámoří mu zároveň otevírá další dveře, ty reprezentační. „Byl by to sen,“ říká bez přehánění. „Ale beru to s pokorou. Vím, že konkurence je velká. Když budu chytat dobře, všechno ostatní přijde samo.“
Přestože se dnes naplno soustředí na Philadelphii, Calgary zůstává v jeho srdci. „Byly to čtyři skvělé roky. Naučil jsem se tam spoustu věcí a potkal lidi, kteří mi pomohli vyrůst. Když jsem podepsal smlouvu s Flyers, napsalo mi spousta bývalých spoluhráčů. To mě hodně potěšilo,“ přiznává.
ISSN 1214-5718 | dotazy na redakci: redakce@nhl.cz, obchod/reklama: obchod@hokej.cz, technický provoz: webmaster@hokej.cz
© Copyright - Všechna loga a známky NHL, loga a známky týmů NHL, jakožto další vlastnické materiály včetně log konferencí a obrázků Stanley Cupu jsou vlastnictvím NHL, NHL Enterprises, L.P. a příslušných týmů. © NHL Enterprises, L.P. Všechna práva vyhrazena.