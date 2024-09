Calgary Flames potřebují, aby nový útočník Anthony Mantha střílel. A to hodně. Mantha, jenž podepsal roční smlouvu na 3,5 milionu dolarů, zahájil tréninkový kemp po boku Jonathana Huberdeaua v lajně s Martinem Pospíšilem. Tohle musí klapat, doufají v Calgary.

198 střel je jeho kariérní maximum z ročníku 2018/19. Trenér Ryan Huska po něm bude potřeboval, aby toto dosavadní maximum překonal, protože nadále hledá pravé křídlo, které by doplnilo Huberdeaua.

V minulé sezoně zaznamenal urostlý útočník 23 gólů a 44 bodů v 74 zápasech rozdělených mezi Washington a Vegas Golden Knights. „Je osvobozující nechat si říct, abych více střílel, ale abyste mohli puk vystřelit, musíte ho umět získat zpět,“ řekl Mantha. „Potřebujete ty druhé, třetí šance. Právě teď jsem ve formaci s Hubym a Pospym. Myslím, že budeme schopni získat právě ty druhé a třetí puky v útočném pásmu a vytvářet si šance.“

Huska není skromný, a dokonce má na mysli konkrétní číslo. „Má raketovou střelu,“ řekl.

„Chtěl jsem po něm, aby víc střílel. Pokud bude hrát s Hubym, Huby je, jak víme, hráč, který chce především přihrávat. Takže chci, aby byl připraven střílet. Cítíme, že pokud bude mít myšlení typu: Musím se dostat až na 300 střel, což je hodně střel, tak bude dávat góly, protože je na to od přírody talentovaný.“

V Calgary tedy doufají, že Huberdeau si s Manthou a Martinem Pospíšilem sedne a najde na ledě chemii, kterou v Calgary dlouho hledal. Huberdeau měl v minulé sezoně k dispozici řadu pravých křídel, včetně Connora Zaryho, Andrewa Mangiapaneho, Blakea Colemana, Jegora Šarangoviče a krátce i Nazema Kadriho. Sezonu zakončil s 52 body a podruhé za sebou trpěl nedostatkem konzistence.

Teď ale prý vypadá v lepší kondici než v průběhu základní části. Řekl, že začal bruslit dříve než obvykle, a těší se na budování spojení s Manthou.

„Především je to Francouz,“ vtipkoval Huberdeau v úvodní den kempu. „To je dobrá zpráva. Je to kluk, který střílí puk. Má super střelu, skvělé hokejové myšlení. Mohla by to být opravdu dobrá lajna a můžeme hned začít budovat nějakou chemii.“

