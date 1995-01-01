Calder Trophy? Letos to bude jasná záležitost!

3. března 12:00Jiří Lacina
V neděli přispěl dvěma góly a jednou nahrávkou v utkání Islanders s obhájci Stanley Cupu z Floridy a měl zásadní podíl na výhře 5:4. Zakulatil tím počet branek na 20. Kdo? Obránce Matthew Schaefer! Stále ani ne devatenáctiletý kluk. Osmnáctiny oslavil v září, těsně před startem sezóny...
Letošní souboj o Calder Trophy tím přichází o zápletku. Pokud se Schaefer vážně nezraní a dohraje sezónu, musí se z trofeje pro nováčka roku radovat on.
V zámoří už si dělají legraci, že otázkou spíš je, zda se vůbec najde novinář, který by na první místo zařadil někoho jiného. I jeden jediný takový pokus by byl smělý.
Proč by to vůbec měl kdo udělat?
Přitom nelze říct, že je tenhle ročník slabý. Mezi Benem Kindelem (Pittsburgh), Beckettem Senneckem (Anaheim), Ivanem Demidovem (Montreal), Ryanem Leonardem (Washington), Oliverem Kapanenem (Montreal) a Fraserem Minenem (Boston) je spousta opravdu dobrých benjamínků, kteří svým týmům pomohli. Jednomu se ale dívají s odstupem na záda.
Dvacátá trefa Matthew Schaefera věstí útok na nováčkovský střelecky rekord mezi beky. Aktuálně ho drží se 23 zásahy Brian Leetch. Obránce Islanders má dost času ty čtyři góly přidat. 21 zápasů. Celou čtvrtinu sezóny!
Sluš se dodat, že Leetchovi bylo v dané sezóně už 20-21 let a měl za sebou 17 utkání v předešlém roce NHL (což nenarušilo jeho status nováčka). Barry Beck dal za Colorado v prvním roce 22 branek, bylo mu rovněž 20-21 let.
Srovnání lze snad najít v osobě Phila Housleyho. V 18-19 letech nasázel za Buffalo 19 gólů, o rok později 31. V pořádku. Až na to, že šlo o začátek osmdesátých let, kdy byl brankový průměr cca o čtvrtinu vyšší než v současnosti.
Teenager Schaefer si naprosto zásadním způsobem hledá místo v historii!
Mladý bek navíc dobře stíhá i obranné povinnosti. Když byl v neděli při hře pět na pět na ledě, jeho tým soupeře přestřílel; když chyběl, mužstvo bylo pod tlakem. Je dominantní, i když na něj budete nahlížet jako na zkušeného hráče. On je přitom pořád úplný zelenáč.
Sledovat vývoj tohohle kluka bude extrémně zajímavé.
