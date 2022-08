Bylo to jako tornádo, ale těším se na novou životní kapitolu, hlásí Gaudreau

Johnny Gaudreau se poslední týdny rozhodně nenudí. Nejdříve řešil novou smlouvu s Calgary, pak okusil trh s volnými hráči, na který vstupoval jako jedna z největších hvězd, a nakonec se rozhodl pro změnu působiště. Na Columbus ukázal přesto, že mu právě Flames nabízeli lukrativnější smlouvu. Období stresu sice už částečně pominulo, teď ale Gaudreau řeší stěhování do nového města a čeká také narození prvního potomka.

„Johnny Hockey“ strávil celou svou dosavadní kariéru v NHL v organizaci Flames, v loňské základní části byl s přehledem nejproduktivnějším hráčem týmu a v pořadí celé soutěže se v této statistice spolu s Jonathanem Huberdeauem z Floridy umístil na druhé příčce. Přestože Gaudreauovi vedení Calgary po konci smlouvy nabízelo nový, velmi slušný kontrakt, devětadvacetiletý útočník zvolil přesun jinam.

Nedlouho po otevření trhu s volnými hráči se tak k překvapení mnohých rozhodl obléct dres Blue Jackets. V novém týmu podepsal sedmiletou smlouvu a za rok si vydělá bezmála deset milionů dolarů. „Byl to šílený měsíc. Teď se pochopitelně snažím trávit čas s rodinou, užívat si léta a scházet se s přáteli, které během sezony moc nevídám,“ řekl Gaudreau v rozhovoru pro oficiální web NHL.

I když pracovní starosti už z velké části vyřešil, produktivní Kanaďan má stále napilno. Kromě stěhování do nového působiště totiž se svou manželkou čeká i narození prvního potomka. „Je to dost stresující – snažíme se sehnat dům, jsem v jiném týmu, v jiném městě. Termín porodu je navíc už za rohem, manželka ale všechno zvládá skvěle a do Columbusu se těší.“

„Těším se i já, hlavně na to, až poznám všechny nové spoluhráče. Bude to úplně jiný tým, spousta nových tváří, které jsou součástí organizace. Hodně hráčů znám osobně ze společného působení.“

Předpokládá se, že Gaudreau dostane prostor v první útočné formaci po boku Patrika Laineho. „Nikdy nemůžete odhadnout, jak budou jednotlivé lajny vypadat. Samozřejmě je to velmi šikovný hráč se skvělou střelou a hrát s ním by bylo skvělé,“ chválí svého spoluhráče.

Nového parťáka se nemůže dočkat ani finský kanonýr. „Doufám, že mezi sebou vytvoříme tu správnou chemii a myslím, že bychom mohli být opravdu dobrou dvojicí. Pokud dostanu šanci s ním hrát, bude to parádní.“

Columbus se v posledních dvou sezonách neprobojoval do vyřazovací části a cíl pro nový ročník tak bude jasný – do play-off po absenci znovu zasáhnout. Uvidíme, zda k tomu Blue Jackets pomůže právě Johnny Gaudreau, který má nepochybně potenciál pozvednout výkony celého týmu kouče Brada Larsena.

