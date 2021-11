Bylo na čase! Marner prolomil gólové prokletí

Začátek sezony nezastihl hvězdy Maple Leafs v dobrém rozpoložení. Žádná v nich bodově nevyčnívá, na ledě to taky dřív bývala jiná káva. Samostatnou kapitolou bylo gólové mlčení Mitche Marnera, který na gól čekal od minulé sezony. Přišel až v sobotu proti Detroitu. A úleva byla obrovská.

Šestnáct zápasů. Tak dlouhá byla pauza mezi dvěma góly Mitche Marnera. Na útočníka, co bere přes deset milionů dolarů za sezonu, opravdu dlouhá doba. Dokonce natolik, že útočník samotný už o tom ani nepřemýšlel.

„Uvědomil jsem si, že nemůžu o všem tolik přemýšlet,“ vysvětloval novinářům. Nebylo to poprvé, co se kvůli hokeji cítil špatně. Přes léto si dokonce vymazal sociální sítě, protože měl dost urážek po dalším nepovedeném play off.

„Na tenhle přístup jsem přešel minulý týden, kdy jsem na tom byl v hlavě opravdu špatně,“ dodal. „Snažil jsem se prostě jenom hrát, vytvářet akce a držet se plánu. Góly pak vždycky přijdou.“

I tak je to ale pořád strašně málo. Marner odehrál devět utkání, v nichž jednou skóroval a přidal pouze dvě asistence. V posledním zápase proti Detroitu ale vypadal mnohem lépe. Dle trenérů i hráčů kolem něj to je znamená, že je na ideální cestě být zase postrachem obran.

„Když jsme spolu slavili gól, řekl jsem mu, že jsem za něj strašně rád,“ prozradil kapitán týmu John Tavares. „Čekal dost dlouho.“

Přitom to nebyl žádný velkolepý gól, který by byl součástí sestřihů. Při napadání za soupeřovou brankou získal puk, který zasunul za brankovou čáru ještě před tím, než se do brankoviště stačil vrátit gólman.

„Nebyla to žádná náhoda. Když hrajete dobře a poctivě napadáte, puky se k vám odráží,“ komentoval Marnerův gól Sheldon Keefe, lodivod Toronta. „Sice to nebyl gól, jaký si představujete, když jdete na led, ale je to přesně ten typ gólu, po kterém se můžete parádně rozjet.“

Přesně to Maple Lefas potřebují. Aby se rozjely největší hvězdy. Toronto je totiž zatím nevýrazné a krčí se na jedenáctém místě v konferenci. Z části za to rozhodně můžou nevýrazné výkony dvou největších hvězd.

Zatímco Marner má tři body v devíti utkáních, jeho věrný parťák Auston Mathews odehrál o tři zápasy méně a má dva body.

Zatím to prostě není ono, nicméně fakt, že se Mitch Marner začíná rozehrávat, je rozhodně dobrou zprávou.

Sledujte všechny zápasy NHL živě pouze na TV Tipsport!

