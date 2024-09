Bylo jasno! Draisaitl nemyslel na odchod: Chci tu být do konce kariéry

„Těžko si dokážu představit, že bych oblékal jiný dres, chtěl jsem tady strávit celou kariéru,“ řekl Leon Draisaitl po úterním podpisu osmiletého prodloužení smlouvy na 112 milionů dolarů s Edmontonem.

V Edmontonu se objevily obavy, že by se Leon Draisaitl mohl za rok v létě rozhodnout prozkoumat trh s volnými hráči a odejít jinam. Edmontonu dal devět dobrých let a možná bylo načase, aby se podíval, co mu svět nabízí. Ale jak se ukázalo, německá superhvězda se nikam nechystala.

Ukázalo se, že Edmonton miluje stejně jako město miluje jeho a nedokázal si opravdu představit, že by odešel nadobro.

„Těžko si dokážu představit sám sebe v jiném dresu, chtěl jsem tu být na celý život,“ řekl Draisaitl poté, co v úterý podepsal osmileté prodloužení smlouvy, které mu zajistí nejvyšší průměrný roční plat (14 milionů dolarů) v historii ligy. „Nic nemám radši než nosit tenhle dres. S tím, co jsme za posledních pár let vybudovali a jak se v Edmontonu cítím doma, si myslím, že se tady děje něco opravdu výjimečného a je to něco, čeho chci být i nadále součástí. Doufám, že to posuneme ještě o krok dál.“

Nejenže tím končí veškeré obavy, že by osmadvacetiletý hráč mohl v Oilers odehrát svou poslední sezonu, ale zároveň zůstává jejich okno pro zisk Stanley Cupu otevřené ještě dlouho do budoucna. Rozhodně mnohem déle, než kdyby tam nebyl.

„Tohle byla moje hlavní priorita, když jsem nastoupil do funkce,“ řekl generální manažer Oilers Stan Bowman. „Hráči jako Leon jsou výjimeční. Na světě není mnoho lidí, kteří umí hrát hokej jako on. To, co Leon přináší, nemůžeme v žádném případě nahradit.“

Draisaitl měl několik velmi atraktivních možností, pokud by se rozhodl dohrát poslední sezonu a prozkoumat možnosti volného trhu. Existuje několik dobrých týmů ve velkých městech, které by mu otevřely dveře a naplnily peněženku, ale on chtěl zůstat v Edmontonu a dokončit to, co zde před devíti lety začal.

„Ještě jsme to nedotáhli do konce, ale pro mě je to o to výjimečnější,“ řekl. „Zvládneme to společně. Všichni táhneme za jeden provaz."

Představuje to zásadní změnu v tom, jak jsou město a organizace vnímány v očích NHL. Edmonton byl kdysi místem, kterému se volní hráči raději vyhýbali, ale příležitost vyhrávat, nejmodernější zázemí, semknutá šatna a atmosféra play-off způsobily, že se sem hráči stahují na delší dobu a zavedená jména sem přicházejí za zvýhodněné smlouvy.

„Naší hlavní prioritou je vyhrávat, ale to, co jsme vytvořili mimo led, je téměř stejně důležité. Lidé sem chtějí chodit, a když přijdou, těžko se jim odchází. To se nám podařilo za posledních pár let vytvořit a na to jsme opravdu pyšní.“

