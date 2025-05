Byli bez nejlepších hráčů, přesto jsme nic neudělali, lituje MacKinnon

Mysleli si, že to mají. Po gólu na 2:0 v první minutě třetí třetiny to vypadalo, že Colorado konečně zlomí odpor Dallasu. Jenže během patnácti minut se z jistoty stala panika, ze série noční můra a z bývalého parťáka Mikko Rantanena hlavní postava jejich zkázy. Nathan MacKinnon po zápase nechápal, co se stalo.

Dallas otočil zápas, sérii i celou sezónu Avalanche. A byl to někdo, koho v Denveru dobře znají – Mikko Rantanen. Ještě nedávno hvězda Colorada, teď jejich kat. Tři góly, jedna asistence, a obrat, který vzal Avalanche nejen výhru, ale i vítr z plachet.

„Těžko tomu uvěřit,“ přiznal Nathan MacKinnon. „Měli jsme to pod kontrolou. A pak přišel Mikko. Klobouk dolů, zvládl to. Ale upřímně, pořád jsem v šoku.“

Ještě víc bolela skutečnost, že Dallas postrádal své dvě největší zbraně – elitního beka Mira Heiskanena a klíčového útočníka Jasona Robertsona. Colorado i přesto nedokázalo najít cestu, jak zlomit sérii na svou stranu.

Statistiky na pět proti pěti mluvily ve prospěch Avalanche – převaha ve střelách, šancích i držení puku. Ale speciální formace zklamaly, především přesilovky. A v zápasech, kde rozhodují milimetry, je tohle často rozdíl mezi triumfem a zklamáním. „Když dřete celý rok a máte pocit, že to držíte v rukou... a pak se to zhroutí? Bolí to,“ řekl trenér Jared Bednar. „Tahle parta si zasloužila víc. Byl to silný tým. Možná nejsilnější od doby, co jsme vyhráli pohár.“

Za poslední tři sezony má Colorado na kontě jedinou vyhranou sérii. A ještě horší je bilance v sedmých zápasech – sedm porážek v řadě, nejdelší série svého druhu v historii ligy.

Přesto měl letošní tým i světlé momenty. Po dlouhé zdravotní pauze se do sestavy vrátil kapitán Gabriel Landeskog. I přes obrovskou absenci zvládl pět zápasů, nasbíral čtyři body a přinesl do kabiny přesně to, co v play-off potřebujete – klid a vůli bojovat. Ale ani jeho návrat nakonec nestačil.

„Je to čerstvé, těžko se to popisuje,“ přiznal Landeskog. „Chtěl jsem hrát dál. Miluju tenhle tým. Tohle není konec, který jsme chtěli.“

Užij si zábavu a radost ze hry u Fortuny

Share on Google+