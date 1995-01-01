Byla by čest být kapitánem, nespěchejme ale tolik, promluvil o céčku na hrudi Schaefer

23. července 20:13Jakub Ťoupek
Za pouhou jednu sezónu se Matthew Schaefer stal tváří organizace Islanders. Dalším krokem by mohlo být jmenování kapitánem, vzhledem k tomu, že bývalý kapitán Anders Lee odešel jako volný hráč je tato funkce volná. Schaefer, kterému bude v září teprve 19 let, však uvedl, že nosit kapitánské „C“ není v tuto chvíli jeho prioritou.
Schaefer vletěl do NHL jako uragán. V minulé sezóně vstřelil 23 gólů, čímž vyrovnal Briana Leetche v počtu gólů mezi obránci nováčky. S počtem gólů mezi nováčky se také vyrovnal útočníkovi Anaheimu Beckettu Senneckemu a s 59 body se umístil na třetím místě.
V průměru strávil na ledě více než 24 minut, odehrál všech 82 zápasů a stal se jednohlasným vítězem Calder Trophy pro nováčka roku, když získal všech 198 hlasů pro první místo.
Po tak skvělé sezóně a odchodu kapitána by se dalo předpokládat, že by se z mladé hvězdy mohl stát rovnou kapitán Islanders. Pro samotného Schaefera to ale zatím není téma.
„Byla by to pro mě obrovská čest,“ řekl Schaefer v pondělí serveru NHL.com. „Měli jsme tu spoustu skvělých kapitánů, ale máme v týmu také mnoho vůdčích osobností, jako jsou Bo Horvat nebo Brayden Schenn, kteří všichni už byli kapitány a jsou pro nás také vůdčími osobnostmi. Jsem ještě mladý, takže nespěchám.“
Právě Horvat byl čtyři sezóny ve Vancouveru kapitánem a z této pozice byl 30. ledna 2023 vyměněn do Islanders. Schenn zastával roli kapitána St. Louis Blues 3 sezóny. Vyměněn pak byl 6. března právě do Islanders.
„Chci se od těch kluků učit a stát se tou nejlepší verzí sebe sama, jakou mohu být,“ prozradil Schaefer. „Těším se na tuto sezónu a chci se soustředit na náš tým. Na kapitánském céčku vlastně nezáleží, protože v šatně máme tolik lídrů. Jakmile sezóna začne, každý se zapojí a každý má slovo.“
Ohledně možné nové role pro mladíka se vyjádřil také Bryan Trottier, čtyřnásobný vítěz Stanley Cupu v dresu Islanders. A ten je přesvědčen, že Schaefer je již nyní schopen zastávat tuto funkci.
„Je to vůdce,“ řekl Trottier pro NHL.com. „Jsem si jistý, že by příležitost nosit kapitánské „C“ uvítal. Nemyslím si, že by to mělo velký vliv na jeho hru. Myslím si, že má ten správný týmový přístup, který je potřeba mít, ať už nosí kapitánské „C“ nebo ne.“