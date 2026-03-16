Byl tohle poslední tanec? Toews dře, ale čísla nelžou a spekuluje se o konci kariéry

6. dubna 12:00David Zlomek
Návrat Jonathana Toewse do kolotoče NHL po dvouleté zdravotní pauze a jeho emotivní podpis v rodném Winnipegu byl bezesporu jedním z nejsilnějších příběhů letošní sezony. Velezkušený centr a budoucí člen Síně slávy spojil s Jets síly na jeden rok a snad každý fanoušek mu přál jen to nejlepší. Jenže s blížícím se koncem základní části začíná ve vzduchu viset nepříjemná, leč zcela logická otázka. Zvládne tenhle veterán ještě jednu náročnou šichtu, nebo nastal čas definitivně odejít se vztyčenou hlavou?
Čísla z probíhající sezony mluví jasně a odhalují neúprosnou realitu stárnutí v nejrychlejší lize světa. V 76 odehraných zápasech nasbíral Toews pouze devět gólů a šestnáct asistencí. Zisk 25 bodů je na hony vzdálený sezonám, které tvořily jeho auru během zlaté éry v Chicagu. Jeho čas na ledě dramaticky klesl, v tabulce pravdy mu svítí hrozivých mínus 16 bodů a většinu večerů tráví jako dělník uprostřed třetí formace.
Výbušnost je zkrátka pryč a ofenzivní produkce už není to, co bývala. To není kritika, to je prostě realita. Zvládnout návrat po tak dlouhé pauze v jeho věku je malý zázrak, ale přírodu a opotřebované tělo prostě oklamat nelze.
Přesto by bylo obrovskou chybou legendárního lídra předčasně odepisovat nebo jeho letošní přínos zlehčovat. Stále má totiž ve svém arzenálu zbraně, které mají pro Jets obrovskou hodnotu, ačkoliv se nedostanou do sestřihů. Jeho úspěšnost na vhazování se drží nad elitní hranicí 60 procent, ve vlastním obranném pásmu hraje pozičně naprosto bezchybně a přináší přesně to veteránské vůdcovství, ze kterého mladší hráči těží už jen tím, že vedle něj sedí na střídačce.
Vedení doufalo, že získá přesně tohle, ale i s ofenzivním bonusem, ovšem Winnipeg získal spíše nesmírně užitečného dříče, nikoliv hráče, který by sám lámal zápasy. Právě tento mentorsky přístup a smysl pro defenzivní strukturu jsou však detaily, které organizaci mohly držet nad vodou v klíčových momentech.
V hokejovém světě tak panuje jasná shoda: Toews je aktuálně spolehlivý defenzivní veterán do šířky kádru, jehož největší síla spočívá v kabině. Pokud by on sám projevil touhu pokračovat, dá se předpokládat, že by se Winnipeg krátkodobému prodloužení smlouvy nebránil. Týmy vždycky najdou místo pro hráče s takovým hokejovým IQ a charakterem. Na druhou stranu, statistiky a chybějící rychlost jasně naznačují, že právě teď by mohl být ten absolutně ideální moment pro konec. Odešel by s grácií, v době, kdy má svůj osud stále ve vlastních rukou a v nádrži mu ještě zbývá trocha paliva.