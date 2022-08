Byl to šok. Perron píše novou kapitolu, na starou nezapomíná

Na začátku trhu s volnými hráči se stal jednou z největších posil nově vypadajícího Detroitu. David Perron má přinést tolik potřebnou zkušenost, vítěznou mentalitu a v neposlední řadě spoustu gólů. Do svého nového působiště se pochopitelně těší, ale na odchod ze St. Louis jen tak nezapomene.

Svůj vztah k St. Louis prostě nezamlčí. Organizace ho draftovala, dala mu příležitost v lize, kde začal zářit. Pak sice působil i v jiných klubech, nicméně k Blues se ještě dvakrát vrátil. Poprvé z putování, které čítalo Edmonton, Pittsburgh a Anaheim, podruhé když odehrál sezonu v Las Vegas.

A Perron se po návratu z města hazardu stal tváří Blues. Bodoval se smrtelnou pravidelností a góly střílel jakbysmet. Pokaždé od návratu v roce 2018 se gólově prosadil alespoň třiadvacetkrát. Jedinou výjimkou je zkrácená sezona, avšak tempo, které v ní měl, by bohatě stačilo na překonání zmíněné hranice.

Málokdo čekal, že Perron ze St. Louis odejde. Pro klub žil i dýchal, klidně by kývl na nižší nabídku. Nepřišla však žádná.

„Pořád jsem tak trochu v šoku, že to nevyšlo, a to vzhledem k sezonám, které jsem odehrál,“ řekl v rozhovoru pro The Athletic. „Možná kdyby šly moje výkony dolů, tak bych si řekl, že na tom něco je. Pořád to ve mně bublá, musím to nějak udusat.“

Hrál roli věk? Možná. Perronovi už je třicet čtyři let, ale nic to nemění na tom, že jeho výkony byly stále prvotřídní. Ba co víc, týmu by dal klidně slevu. Prostě chtěl zůstat.

„Myslel jsem, že proces prodloužení smlouvy bude jednoduchý,“ pokrčil rameny. „Nechtěl jsem žádné šílené peníze. Chtěl jsem být někde, kde mě respektují. Po těch všech zápasech, oddanosti, Stanley Cupu... kdyby chtěli, způsob na udržení mi najdou.“

Jde vidět, že kanadského útočníka odchod velmi mrzí a vůbec s ním nepočítal. „Celkem to bolí, to je jasné,“ dodal. „Měl jsem dojem, že jsem si zasloužil zůstat.“

Vedení Blues mělo však jiný názor a Perrona pustilo bez toho, aniž by se s ním vůbec bavilo o prodloužení. O zájem na trhu však hráč nouzi neměl, okamžitě po něm skočil Detroit, kde Perron podepsal na dva roky.

