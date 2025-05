Byl na odstřel, teď je klíčem. Konečně můžu být sám sebou, raduje se Jones

Ještě nedávno byl Seth Jones jednou z hlavních tváří přestavby Chicaga. Tahounem obrany, který měl vést mladý tým do budoucnosti. Místo toho po dvou a půl sezonách sám požádal o výměnu — a vyslyšeli ho. Teď je základním stavebním kamenem obrany Floridy, která útočí na Stanley Cup.

Na začátku března se dočkal výměny. Znamenala restart kariéry i návrat do prostředí, kde se může soustředit jen na hokej. A přestože se očekávalo, že v silné obraně Panthers zůstane spíše v pozadí, stal se opak. Jones hraje víc než v Chicagu, více než kdokoli jiný ve floridské sestavě. V play off tráví na ledě v průměru přes 25 minut za zápas a je nedílnou součástí každé situace – přesilovky, oslabení, vyrovnaná hra.

„V Chicagu jsem měl pocit, že musím dělat všechno,“ přiznal nedávno. „Někdy jsem chtěl až moc. Tady mám kolem sebe tým, který ví, co má dělat, každý zná svou roli. A to mi umožňuje hrát jednodušeji, efektivněji.“

Na ledě je ten rozdíl znát. Ve vyrovnané sérii proti Torontu byl jedním z rozhodujících hráčů. V sedmém zápase dal úvodní gól, u další branky zachoval chladnou hlavu na modré čáře a asistoval. V letošním play off patří mezi nejvytíženější obránce celé NHL, a co je důležité – jeho přínos je viditelný nejen v číslech, ale i v klidu, který přináší do rozehrávky i obranné třetiny.

Jeho herní proměna je výsledkem systému, který kouč Paul Maurice ve Floridě dlouhodobě buduje. „Obránci tady musí hrát vysoko, těsně dostupovat hráče a být aktivní,“ popisuje Jones. „To ale funguje jen tehdy, když víte, že vám forvardi pomůžou zpátky. Všichni přesně vědí, co se od nich čeká.“

A právě na týmové soudržnosti a disciplíně Panthers letos staví. Když přišel Jones, chyběl týmu Aaron Ekblad kvůli trestu. Jones do systému nezapadl okamžitě – první týdny byly náročné, adaptace na nové prostředí i herní filozofii nebyla snadná. Ale po hodinách strávených u videa se sžil s týmem a teď v play off patří k nejspolehlivějším obráncům.

Jeho odchod z Chicaga nicméně nezůstal bez dozvuku. Když veřejně přiznal, že tým nevidí na správné cestě a nechce být součástí další rekonstrukce, ne všichni v kabině to přijali pozitivně. Kapitán Nick Foligno se po jeho odchodu několikrát vyjádřil na adresu těch, kdo podle něj utíkají od zodpovědnosti. Jones se dnes ke starým ranám nevrací. „Přeju Chicagu jen to nejlepší. Je tam spousta šikovných mladých kluků. Ale prostě jsme byli v jiných etapách.“

A z Floridy cítí vděčnost. Vděčnost za to, že mu vedení Panthers i Blackhawks umožnilo začít znovu. A důvěru, kterou mu nový klub dal. „Tahle organizace mi věřila, i když moje výkony v Chicagu nebyly ideální. Jsem rád, že jsem tady. Tým, co ví, jak vyhrávat, mě zase naučil vyhrávat.“

Jones má podepsanou dlouhodobou smlouvu až do roku 2030 a i když si v minulosti vysloužil kritiku za výši svého kontraktu, nyní jej začíná naplňovat. Jeho přínos se neměří jen v bodech, ale ve stabilitě, kterou do obrany přináší.

