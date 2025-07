Byl jsem vděčný za New York, ale těším se na Carolinu, říká Miller

K’Andre Miller poslední týdny spíš mlčel. Telefon nechával vypnutý, sociálním sítím se vyhýbal. S koncem smlouvy u New York Rangers a nejistotou kolem své budoucnosti neměl chuť sledovat spekulace. A přesto, nebo možná právě proto, se dočkal zásadního životního obratu.

Pětadvacetiletý obránce se stal posilou Caroliny Hurricanes, kteří ho přivedli hned první den otevřeného trhu. Současně mu nabídli důvěru v podobě osmileté smlouvy s průměrným ročním výdělkem 7,5 milionu dolarů. Tým, který je stabilně účastníkem play-off a v posledních sedmi sezonách patřil ke špičce Východní konference, tak sází na obránce s obrovským fyzickým fondem i bruslařskými schopnostmi.

„Mají neuvěřitelně rychlý tým,“ řekl Miller. „Pohybují se po ledě ve vysokém tempu, všechno dělají společně. Je zábava je sledovat a taky jsou poslední roky hodně úspěšní. Těším se, že se k tomu stylu připojím. Mají tam skvělou partu.“

Hurricanes ztrácí některé ze svých tradičních pilířů, jako jsou Brent Burns nebo Dmitrij Orlov, a defenzivní složení prochází proměnou. Právě proto sáhli po Millerovi, který díky své výšce a váze představuje ideální typ hráče pro jejich agresivní styl hry založený na forčeku, držení puku a tlaku v útočném pásmu.

Až do poslední sezony v New Yorku byl Miller považován za součást dlouhodobé budoucnosti Rangers. V předchozích dvou letech zaznamenal 73 bodů (17+56) a odehrál přes 70 zápasů v každé sezoně. Jenže tým po zisku Presidents’ Trophy v roce 2024 nečekaně propadl a místo očekávaného úspěchu v play-off přišla absence i z bojů o divokou kartu. A Miller sám nebyl výjimkou, jeho výkonnost kolísala a v konečném důsledku se stal výměnnou kartou.

„Bylo kolem toho dost hluku,“ přiznal. „Měl jsem vzadu v hlavě, že se něco může stát. Měl jsem New York rád, bylo to tam skvělé. Ale těším se na to, co přinese Carolina.“

Miller přichází jako hráč, který už má za sebou čtyři kompletní sezony v NHL, ale zároveň stále není na vrcholu sil. Carolina v něm vidí obránce, který může růst nejen výkonnostně, ale i jako součást nové generace lídrů v kabině.

„Snažil jsem se vypnout, soustředit se na trénink a psychicky se připravit na to, co přijde,“ dodal.

