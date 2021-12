Bum! Trouba zboural Khairu, ten musel do nemocnice

Vůbec to nebyl pěkný pohled. V zápase, který se odehrál už z úterý na středu, došlo k tvrdému střetu. Útočník Chicaga Jujhar Khaira se stal obětí tvrdého zákroku Jacoba Trouby. Hra se okamžitě přerušila, Khaira byl následně dokonce převezen do nemocnice. Dle posledních informací je však v pořádku.

Odehrána byla přibližně půlka zápasu, když ve své obranné třetině přebral Khaira kotouč a místo hry se soustředil na to, jak ho zpracuje. Toho “využil“ obránce Rangers Jacob Trouba, který ho svým nevybíravým zákrokem poslal k ledu.

„Tohle prostě nechcete vidět. A je jedno, jestli je to váš hráč, nebo soupeř,“ krčil rameny trenér Blackhawks King.

Hra se okamžitě přerušila, zavoláni byli doktoři i nosítka. Khaira nakonec skončil v nemocnici.

„Je při vědomí, komunikuje a chce hrát co nejdříve,“ sděloval novinářům po prohraném utkání trenér domácích Derek King. „Má za sebou nějaké testy, stále ho však ještě něco čeká. Dokud nebudeme vědět výsledky všech testů, nebudeme vědět, co mu je. Je dobře, že je při vědomí, ale byla to hororová situace.“

V té době svítil na kostce stav skóre 2:2. Tvrdý zákrok s hráči Chicaga očividně zamával, jelikož od té doby nevstřelili gól a nakonec padli 2:6.

„Byl jsem z toho otřesený, nebudu lhát,“ říkal po zápase Jonathan Toews. „Jsem rád, že je v rámci možností v pohodě. Jako tým jsme chtěli odpovědět góly, bohužel jsem ale cítil, že to otřáslo s námi všemi.“

Ve středu však přišla dobrá zpráva.

Khaira byl propuštěn z nemocnice, jeho návrat na led je však ve hvězdách.

„Khaira byl po rozsáhlém vyšetření puštěn domů. I přes to, že zranění bylo vážné, jsou prognózy k vrácení se do normálů excelentní, očekáváme tedy plné zotavení. Je však brzy na to, abychom mohli říct, kdy se vrátí na led,“ uvedl ve středu klubový doktor Chicaga.

Blackhawks se však musí dát rychle dohromady, už v noci na pátek hrají další zápas, tentokrát proti Montrealu.

Khaira v něm pochopitelně nebude, a proto Blackhawks povolali z farmy dvojici útočníků Mikea Hardmana a Philippa Kurasheva.

