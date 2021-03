Buffalu k výhře nestačilo ani vedení o tři góly, Edmonton loupil na ledě Toronta

Po dvou třetinách vedlo Buffalo nad Philadelphií o tři branky a vypadalo to, že černá série Sabres skončí. Flyers ale ve třetí třetině zabrali, vyrovnali a nakonec berou dva body za vítězství v prodloužení. Z výhry v nastaveném čase se radovali v noci i hokejisté Oilers na ledě Toronta.

BUFFALO SABRES - PHILADELPHIA FLYERS

3:4pp. (1:0, 2:0, 0:3 - 0:1)

Buffalu nestačilo ani tříbrankové vedení

Hokejisté Buffala proti Philadelphii ztratili tříbrankové vedení po dvou třetinách a připisují si na své konto osmnáctou porážku v řadě, čímž dorovnali tragickou sérii Penguins. Ještě jedna prohra a Sabres překonají tento nelichotivý rekord.

Branky a nahrávky

18. Jokiharju (Lazar, Okposo), 23. Eakin (Rieder, Sheahan), 33. Montour (Thompson, Hall) – 42. Hayes (Sanheim), 51. Giroux (Couturier, Voráček), 59. Couturier (Provorov, Giroux), 61. Provorov (Konecny, Giroux).

Statistické okénko

Střely na bránu: 32 – 36 | Přesilová hra: 0/2 – 0/2 | Trestné minuty: 4 – 4

Kdo se postavil do brankoviště?

Linus Ullmark (BUF) – 32 zákroků, 4 OG, úspěšnost 88,9%, odchytal 60:42

Brian Elliott (PHI) – 29 zákroků, 3 OG, úspěšnost 90,6%, odchytal 60:06



Československá stopa v utkání

Jakub Voráček (PHI) – 0+1, +1 účast, 3 střely na bránu, TM 0, čas na ledě 18:45



Tři hvězdy utkání

1. Sean Couturier (PHI) - 1+1

2. Claude Giroux (PHI) - 1+1

3. Ivan Provorov (PHI) - 1+1

PITTSBURGH PENGUINS - NEW YORK ISLANDERS

2:1 (2:0, 0:1, 0:0)

Penguins díky první třetině slaví

Penguins na svého souseda v tabulce nastoupili se vší parádou a v první třetině si vypracovali vedení, které až do konce zápasu neztratili. Pittsburgh se vítězstvím 2:1 na svého soupeře bodově dotáhl.

Branky a nahrávky

5. Angello (Marino, Matheson), 19. McCann (Marino, Matheson) – 30. Martin (Barzal, Leddy).

Statistické okénko

Střely na bránu: 22 – 25 | Přesilová hra: 1/3 – 1/4 | Trestné minuty: 8 – 6

Kdo se postavil do brankoviště?

Tristan Jarry (PIT) – 5 zákroků, 0 OG, úspěšnost 100%, odchytal 20:00

Casey DeSmith (PIT) – 19 zákroků, 1 OG, úspěšnost 95%, odchytal 40:00

Semjon Varlamov (NYI) – 20 zákroků, 2 OG, úspěšnost 90,9%, odchytal 58:51



Československá stopa v utkání

Bez české a slovenské účasti



Tři hvězdy utkání

1. Casey DeSmith (PIT) – 19 zákroků

2. John Marino (PIT) – 0+2

3. Matt Martin (NYI) – 1+0

TORONTO MAPLE LEAFS - EDMONTON OILERS

2:3pp. (2:1, 0:0, 0:1 - 0:1)

Edmonton zabojoval a slaví vítězství

Edmonton se v zápase nejdříve dostal do vedení, následně to byli ale Oilers, kdo musel ve třetí třetině srovnat a vynutit si prodloužení. O výhře Edmontonu rozhodl Darnell Nurse, jenž má letos skvělou formu.

Branky a nahrávky

8. Marner (Hyman, Holl), 12. Matthews (Marner, Holl) – 7. Archibald (Russell, Khaira), 42. Turris (Larsson, Nugent-Hopkins), 61. Nurse (McDavid, Draisaitl).

Statistické okénko

Střely na bránu: 31 – 23 | Přesilová hra: 0/1 – 0/1 | Trestné minuty: 2 – 2

Kdo se postavil do brankoviště?

Michael Hutchinson (TOR) – 20 zákroků, 3 OG, úspěšnost 87,0%, odchytal 60:17

Mike Smith (EDM) – 29 zákroků, 2 OG, úspěšnost 93,5%, odchytal 60:17



Československá stopa v utkání

Bez české a slovenské účasti



Tři hvězdy utkání

1. Mike Smith (EDM) – 29 zákroků

2. Darnell Nurse (EDM) – 1+0

3. Mitchell Marner (TOR) – 1+1

COLORADO AVALANCHE - ANAHEIM DUCKS

5:2 (1:1, 2:0, 2:1)

Poklidná jízda Avalanche

Colorado od úvodního vhazování bylo jednoznačně lepším týmem a nebylo pochyb, že by se v dnešním klání nemělo radovat ze zisku dvou bodů. Nakonec Avalanche vyhráli 5:2 a svému soupeři dovolili pouze patnáct střel na branku.

Branky a nahrávky

3. Rantanen (MacKinnon), 24. Jost (Graves, Ničuškin), 37. Landeskog (Makar, MacKinnon), 48. Compher (O'Connor, Makar), 50. Ničuškin (Makar, Donskoi) – 10. Heinen (Comtois, Hutton), 44. Terry.

Statistické okénko

Střely na bránu: 48 – 15 | Přesilová hra: 1/6 – 0/2 | Trestné minuty: 13 – 31

Kdo se postavil do brankoviště?

Philipp Grubauer (COL) – 13 zákroků, 2 OG, úspěšnost 86,7%, odchytal 59:52

Ryan Miller (ANA) – 43 zákroků, 5 OG, úspěšnost 89,6%, odchytal 60:00



Československá stopa v utkání

Bez české a slovenské účasti



Tři hvězdy utkání

Neuvedeno

VEGAS GOLDEN KNIGHTS - LOS ANGELES KINGS

4:1 (0:1, 3:0, 1:0)

Golden Knights nezaváhali

Kings se hnedka v první minutě dostali do vedení, nicméně to bylo z jejich strany všechno. Golden Knights se postupně dostali do správného tempa a čtyřmi góly vývoj zápasu zcela otočili.

Branky a nahrávky

25. Smith (Marchessault, Stone), 37. Nosek (Whitecloud, Carrier), 38. Hague (Marchessault, Karlsson), 53. Martinez (Kolesar, Theodore) – 1. Roy (Vilardi, Carter).

Statistické okénko

Střely na bránu: 24 – 25 | Přesilová hra: 1/3 – 0/3 | Trestné minuty: 6 – 6

Kdo se postavil do brankoviště?

Robin Lehner (VGK) – 21 zákroků, 1 OG, úspěšnost 96,0%, odchytal 58:39

Jonathan Quick (LAK) – 20 zákroků, 4 OG, úspěšnost 83,3%, odchytal 60:00



Československá stopa v utkání

Tomáš Nosek (VGK) – 1+0, +1 účast, 2 střela na branku, TM 0, čas na ledě 12:21



Tři hvězdy utkání

1. Alec Martinez (VGK) – 1+0

2. Reilly Smith (VGK) – 1+0

3. Jonathan Marchessault (VGK) – 0+2

CALGARY FLAMES - WINNIPEG JETS

1:5 (1:2, 0:2, 0:1)

Calgary schytalo další porážku

S Calgary to začíná vypadat velmi špatně. Flames v noci nestačili na Winnipeg, dostali pět gólů a nevypadá to, že by měli vybojovat místo zaručující play-off. Naopak Jets si udrželi druhý flek ve své divizi a ztrácí bod na Toronto.

Branky a nahrávky

3. Lindholm (Gaudreau, Tkachuk) – 17. Thompson (DeMelo, Lewis), 19. Scheifele (Connor, Ehlers), 24. Scheifele (Ehlers, Connor), 35. Copp (Scheifele, Ehlers), 42. Dubois (Wheeler, Stastny).

Statistické okénko

Střely na bránu: 30 – 29 | Přesilová hra: 1/4 – 0/2 | Trestné minuty: 4 – 8

Kdo se postavil do brankoviště?

David Rittich (CGY) – 5 zákroků, 1 OG, úspěšnost 83,3%, odchytal 20:00

Jacob Markström (CGY) – 19 zákroků, 4 OG, úspěšnost 82,6%, odchytal 40:00

Connor Hellebuyck (WPG) – 29 zákroků, 1 OG, úspěšnost 96,7%, odchytal 60:00



Československá stopa v utkání

David Rittich (CGY) – 5 zákroků, 1 OG, úspěšnost 83,3%, odchytal 20:00



Tři hvězdy utkání

1. Nikolaj Ehlers (WPG) – 0+3

2. Mark Scheifele (WPG) - 2+1

3. Andrew Copp (WPG) - 1+0

SAN JOSE SHARKS - MINNESOTA WILD

4:3sn. (1:2, 1:0, 1:1 - 0:0)

Karlsson hvězdou zápasu

Skvělý zápas odehrál obránce Erik Karlsson! Během tří třetin vstřelil dvě branky a následně rozhodl i samostatné nájezdy. Minnesota dneska nehrála nejlépe a nakonec na to doplatila.

Branky a nahrávky

17. Šimek (Donato, Leonard), 36. Karlsson (Kane), 45. Karlsson (Donato, Gambrell), rozh. náj. Karlsson – 13. Johansson (Fiala, Hartman), 19. Bonino (Eriksson Ek, Greenway), 50. Fiala (Dumba, Johansson).

Statistické okénko

Střely na bránu: 39 – 25 | Přesilová hra: 0/1 – 0/0 | Trestné minuty: 5 – 7

Kdo se postavil do brankoviště?

Martin Jones (SJS) – 22 zákroků, 3 OG, úspěšnost 88%, odchytal 65:00

Cam Talbot (MIN) – 36 zákroků, 4 OG, úspěšnost 92,3%, odchytal 65:00



Československá stopa v utkání

Tomáš Hertl (SJS) - 0+0, -2 účast, 3 střely na bránu, 0 TM, čas na ledě 21:00

Radim Šimek (SJS) - 1+0, 0 účast, 2 střely na bránu, 0 TM, čas na ledě 15:53



Tři hvězdy utkání

1. Erik Karlsson (SJS) - 2+0

2. Marcus Johansson (MIN) - 1+1

3. Ryan Donato (SJS) - 0+2

