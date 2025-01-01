Buffalo zvyšuje konkurenci mezi třemi tyčemi! Do týmu přichází Georgijev

13. září 2:14Jakub Ťoupek
Brankář Alexandar Georgijev si našel nové angažmá a celkem překvapivé. Po neúspěchu v dresu Sharks zkusí štěstí v Buffalu. To má ale v brankovišti docela plno. V organizaci Sabres je jedničkou Ukko-Pekka Luukkonen, ke kterému přivedlo vedení i Alexe Lyona. Nyní se o svoje místo mezi nejlepšími popere i rodák z Bulharska.
Georgijev odehrál 303 zápasů v osmi sezónách za New York Rangers, Colorado a San Jose. Jako člen týmu Avalanche vedl ligu v počtu vítězství v sezónách 2022-23 a 2023-24 a v roce 2024 byl vybrán do All-Star Game. Výpis jeho statistik tak nevypadá úplně zle. Minulá sezóna ale byla z jeho pohledu propadák.
V dresu Avalanche začal sezónu doslova příšerně a celé brankoviště Colorada čekala obměna. Georgijev tak zamířil do San Jose, kde tvořil dvojici i s Vítkem Vaněčkem. Celkově stihl odehrát 49 utkání, ze kterých vyhrál 15 s úspěšností pouhých 87 %. To je na kalibr brankáře, který byl dvě sezóny po sobě na vrcholu v počtu výher opravdu nepříznivá statistika.
Nyní se popere o další šanci dostat se mezi základní stavební kameny brankoviště týmu NHL. Na 1 rok podepsal s Buffalem, které má ale v brankovišti docela přetlak. Kromě Ukko-Pekky Luukkonena Sabres podepsali také Alexe Lyona. Ten dostal kontrakt na 2 sezóny s vidinou pozice druhého brankáře a případného pluhu, který pojede na cestě na vrchol jejich brankářského prospektu.
Devon Levi se již v NHL ukázal, sám ale připustil, že má ještě čas. Z pohledu organizace tak moc podpis Georgijeva nedává smysl. V systému čekají také Scott Ratzlaff a Topias Leinonen. Buffalo tak má 4 brankáře schopné ihned chytat v NHL, což není standardní postup. Příčinou může být ale také nějaké nespecifikované zranění jednoho z brankářů, které by ale zatím bylo schované pod pokličkou.
Georgijev má nejspíš poslední šanci na to ukázat svoje kvality. I on ale musí přechytat hned 2, možná i 3 své konkurenty, aby si mohl vybojovat další smlouvu. Po velmi špatném ročníku to pro něj rozhodně nebude jednoduché, pokud ale chce v zámoří pokračovat, musí vytáhnout všechna esa z rukávu.
