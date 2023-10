Buffalo vynulovalo Laviny, Edmonton si poradil s Calgary

Jsou za námi další čtyři ligové zápasy. Celý program odstartoval duel Buffala s Coloradem, kde se domácí radovali z jasného vítězství 4:0. Jak dopadla další utkání?

BUFFALO SABRES - COLORADO AVALANCHE

4:0 (1:0, 2:0, 1:0)

Buffalo vynulovalo Colorado





Hosté marně dobývali bránu Buffala, Ukko-Pekka Luukkonen byl k nepřekonání a zaslouženě si připsal své první čisté konto v NHL. Colorado tak prohrálo druhý zápas v řadě poměrem 0:4.

Branky a nahrávky

11. Peterka (J. Skinner), 22. Mittelstadt (J. Skinner, Jokiharju), 29. Jost (Tuch, Power), 57. Dahlin (T. Thompson).

Statistiky

Střely na bránu: 29 – 23 | Přesilová hra: 0/3 – 0/3 | Trestné minuty: 12 – 16



Kdo se postavil do brankoviště?

Ukko-Pekka Luukkonen (BUF) – 23 zákroků, 0 OG, úspěšnost 100 %, odchytal 60:00

Alexandar Georgijev (COL) – 25 zákroků, 3 OG, úspěšnost 89,3 %, odchytal 59:13



Česká a slovenská stopa

Tomáš Tatar (COL) – 0+0, -1 účast, 0 střel na bránu, TM 2, čas na ledě 10:10



Tři hvězdy utkání

1. Ukko-Pekka Luukkonen (BUF) 23 zákroků

2. John Peterka (BUF) 1+0

3. Jeff Skinner (BUF) 0+2

WASHINGTON CAPITALS - SAN JOSE SHARKS

3:1 (0:1, 0:0, 3:0)

Otočka Capitals





Washington ve třetí třetině dokázal otočit utkání se San Jose a připsal si do tabulky dva body. Sharks tak po devíti odehraných zápasech nadále čekají na vítězství. Hlavním problémem San Jose je ofenzíva, neboť Žraloci za 9 zápasů nastříleli pouze 9 branek.

Branky a nahrávky

43. D. Strome (Jensen, Häman Aktell), 56. Wilson (Ovečkin, Carlson), 60. Kuzněcov (Ovečkin, Carlson) – 12. Kunin (Emberson, Ferraro).

Statistiky

Střely na bránu: 42 – 31 | Přesilová hra: 0/3 – 0/0 | Trestné minuty: 0 – 6



Kdo se postavil do brankoviště?

Darcy Kuemper (WSH) – 30 zákroků, 1 OG, úspěšnost 96,8 %, odchytal 59:52

Mackenzie Blackwood (SJS) – 39 zákroků, 2 OG, úspěšnost 95,1 %, odchytal 59:30



Česká a slovenská stopa

Martin Fehérváry (WSH) – 0+0, +1 účast, 1 střela na bránu, TM 0, čas na ledě 16:48

Jan Rutta (SJS) – 0+0, -1 účast, 1 střela na bránu, TM 0, čas na ledě 19:04

Filip Zadina (SJS) – 0+0, 0 účast, 0 střel na bránu, TM 0, čas na ledě 13:01

Tomáš Hertl (SJS) – 0+0, -2 účast, 2 střely na bránu, TM 0, čas na ledě 20:06



Tři hvězdy utkání

1. Tom Wilson (WSH) 1+0

2. Darcy Kuemper (WSH) 30 zákroků

3. Mackenzie Blackwood (SJS) 39 zákroků

NEW JERSEY DEVILS - MINNESOTA WILD

4:3 (1:1, 3:1, 0:1)

Těsné vítězství Jersey





New Jersey se podařila především druhá třetina, ve které vstřelilo hned čtyři góly. Jeden z nich byl nakonec odvolán pro těsný ofsajd. Nutno dodat, že góly Devils z přesilových her by se daly nazvat učebnicovými. Minnesota v závěrečných minutách hrála šest na čtyři, ale vyrovnat se jí už nepodařilo.

Branky a nahrávky

7. Bratt (Marino, Bahl), 27. Toffoli (Bratt, L. Hughes), 27. Haula, 37. Bratt (Meier, L. Hughes) – 15. Maroon (Brodin, Faber), 23. Hartman (Addison, Eriksson Ek), 56. Middleton (Maroon, M. Foligno).

Statistiky

Střely na bránu: 30 – 33 | Přesilová hra: 2/3 – 1/6 | Trestné minuty: 12 – 6



Kdo se postavil do brankoviště?

Vítek Vaněček (NJD) – 30 zákroků, 3 OG, úspěšnost 90,9 %, odchytal 60:00

Marc-André Fleury (MNS) – 26 zákroků, 4 OG, úspěšnost 86,7 %, odchytal 57:18



Česká a slovenská stopa

Ondřej Palát (NJD) – 0+0, 0 účast, 1 střela na bránu, TM 0, čas na ledě 14:25

Vítek Vaněček (NJD) – 30 zákroků, 3 OG, úspěšnost 90,9 %, odchytal 60:00



Tři hvězdy utkání

1. Jesper Bratt (NJD) 2+1

2. Luke Hughes (NJD) 0+2

3. Vítek Vaněček (NJD) 30 zákroků

EDMONTON OILERS - CALGARY FLAMES

5:2 (3:1, 0:1, 2:0)

Edmonton přehrál Calgary





Heritage Classic za námi. Dlouho to vypadalo, že Edmonton bez větších potíží dojde k výhře, poté se ale Calgary na moment zvedlo a dokázalo zdramatizovat průběh utkání. Oilers však ve třetí třetině nedopustili obrat a naopak potvrdili výhru v tomto svátečním zápase.

Branky a nahrávky

5. Kulak (Nugent-Hopkins, Hyman), 10. Hyman (Draisaitl), 17. Bouchard (Draisaitl, McDavid), 47. Desharnais (Kane, Hyman), 60. Kane (Ryan) – 15. Kadri (Weegar, Huberdeau), 32. Greer (Weegar, Markström).

Statistiky

Střely na bránu: 32 – 27 | Přesilová hra: 0/2 – 1/6 | Trestné minuty: 12 – 4



Kdo se postavil do brankoviště?

Stuart Skinner (EDM) – 25 zákroků, 2 OG, úspěšnost 92,6 %, odchytal 58:58

Jacob Markström (CGY) – 27 zákroků, 4 OG, úspěšnost 87,1 %, odchytal 57:16



Česká a slovenská stopa

Bez české a slovenské účasti.



Tři hvězdy utkání

1. Zack Hyman (EDM) – 1+1

2. Leon Draisaitl (EDM) – 0+2

3. Mackenzie Weegar (CGY) – 0+2

Share on Google+