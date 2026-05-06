Buffalo úspěšně vstoupilo do druhého kola! Anaheim srovnal stav série

7. května 6:57Jan Šlapáček
V noci na čtvrtek měla zámořská NHL na programu dva zápasy. Jak dopadly?
Buffalo se prvního zápasu s Montrealem nezaleklo a po solidním týmovém výkonu slaví úvodní vítězství v sérii druhého kola play-off. Sabres poslali na branku Jakuba Dobeše šestnáct střel a hned čtyři skončily za zády českého brankáře, jemuž utkání nevyšlo podle představ.
Důležité vítězství zvládli vybojovat hokejisté Anaheimu, kteří se z Vegas přesunou do vlastní arény za stavu 1:1. Ducks odehráli skvělé utkání, když svého soupeře přestříleli a málem udrželi i čisté konto, o které přišli až v posledních sekundách střetnutí. Jednou ze tří hvězd byl vyhlášen Lukáš Dostál.
Buffalo Sabres - Montreal Canadiens
4:2 (2:1, 2:1, 0:0)
Stav série: 1:0
Branky a nahrávky
5. Doan (Benson), 14. McLeod (Benson, Doan), 24. Greenway (Samuelsson), 30. Byram (McLeod) – 20. Suzuki (Slafkovský, Děmidov), 37. K. Dach (Z. Bolduc).
Statistika
Střely na bránu: 16 – 28 | Přesilová hra: 2/3 – 1/2 | Trestné minuty: 4 – 6
Kdo se postavil do brankoviště?
Alex Lyon (BUF) – 26 zákroků, 2 OG, úspěšnost 92,9 %, odchytal 59:40
Jakub Dobeš (MTL) – 12 zákroků, 4 OG, úspěšnost 75,0 %, odchytal 56:48
Česká a slovenská stopa
Jakub Dobeš (MTL) – 12 zákroků, 4 OG, úspěšnost 75,0 %, odchytal 56:48
Juraj Slafkovský (MTL) – 0+1, -1 účast, 4 střely na bránu, TM 0, čas na ledě 19:41
Tři hvězdy utkání
1. Zach Benson (BUF) - 0+2
2. Ryan McLeod (BUF) - 1+1
3. Jordan Greenway (BUF) - 1+0
Vegas Golden Knights - Anaheim Ducks
1:3 (0:0, 0:1, 1:2)
Stav série: 1:1
Branky a nahrávky
60. Stone (Eichel, Theodore) – 32. Sennecke (Viel, Poehling), 47. Leo Carlsson (Terry, Kreider), 57. Harkins.
Statistika
Střely na bránu: 23 – 28 | Přesilová hra: 1/4 – 0/5 | Trestné minuty: 10 – 8
Kdo se postavil do brankoviště?
Carter Hart (VGK) – 25 zákroků, 2 OG, úspěšnost 92,6 %, odchytal 59:36
Lukáš Dostál (ANA) – 22 zákroků, 1 OG, úspěšnost 95,7 %, odchytal 60:00
Česká a slovenská stopa
Tomáš Hertl (VGK) – 0+0, 0 účast, 1 střela na bránu, TM 2, čas na ledě 11:52
Lukáš Dostál (ANA) – 22 zákroků, 1 OG, úspěšnost 95,7 %, odchytal 60:00
Tři hvězdy utkání
1. Leo Carlsson (ANA) - 1+0
2. Lukáš Dostál (ANA) - 22 zákroků
3. Mark Stone (VGK) - 1+0