NHL.cz na Facebooku

NHL

Buffalo úspěšně vstoupilo do druhého kola! Anaheim srovnal stav série

7. května 6:57

Jan Šlapáček

V noci na čtvrtek měla zámořská NHL na programu dva zápasy. Jak dopadly?

Buffalo se prvního zápasu s Montrealem nezaleklo a po solidním týmovém výkonu slaví úvodní vítězství v sérii druhého kola play-off. Sabres poslali na branku Jakuba Dobeše šestnáct střel a hned čtyři skončily za zády českého brankáře, jemuž utkání nevyšlo podle představ.

Důležité vítězství zvládli vybojovat hokejisté Anaheimu, kteří se z Vegas přesunou do vlastní arény za stavu 1:1. Ducks odehráli skvělé utkání, když svého soupeře přestříleli a málem udrželi i čisté konto, o které přišli až v posledních sekundách střetnutí. Jednou ze tří hvězd byl vyhlášen Lukáš Dostál.

Buffalo Sabres - Montreal Canadiens
4:2 (2:1, 2:1, 0:0)
Stav série: 1:0

Branky a nahrávky
5. Doan (Benson), 14. McLeod (Benson, Doan), 24. Greenway (Samuelsson), 30. Byram (McLeod) – 20. Suzuki (Slafkovský, Děmidov), 37. K. Dach (Z. Bolduc).

Statistika
Střely na bránu: 16 – 28 | Přesilová hra: 2/3 – 1/2 | Trestné minuty: 4 – 6

Kdo se postavil do brankoviště?
Alex Lyon (BUF) – 26 zákroků, 2 OG, úspěšnost 92,9 %, odchytal 59:40
Jakub Dobeš (MTL) – 12 zákroků, 4 OG, úspěšnost 75,0 %, odchytal 56:48

Česká a slovenská stopa
Jakub Dobeš (MTL) – 12 zákroků, 4 OG, úspěšnost 75,0 %, odchytal 56:48
Juraj Slafkovský (MTL) – 0+1, -1 účast, 4 střely na bránu, TM 0, čas na ledě 19:41

Tři hvězdy utkání
1. Zach Benson (BUF) - 0+2
2. Ryan McLeod (BUF) - 1+1
3. Jordan Greenway (BUF) - 1+0 

Vegas Golden Knights - Anaheim Ducks
1:3 (0:0, 0:1, 1:2)
Stav série: 1:1

Branky a nahrávky
60. Stone (Eichel, Theodore) – 32. Sennecke (Viel, Poehling), 47. Leo Carlsson (Terry, Kreider), 57. Harkins.

Statistika
Střely na bránu: 23 – 28 | Přesilová hra: 1/4 – 0/5 | Trestné minuty: 10 – 8

Kdo se postavil do brankoviště?
Carter Hart (VGK) – 25 zákroků, 2 OG, úspěšnost 92,6 %, odchytal 59:36
Lukáš Dostál (ANA) – 22 zákroků, 1 OG, úspěšnost 95,7 %, odchytal 60:00

Česká a slovenská stopa
Tomáš Hertl (VGK) – 0+0, 0 účast, 1 střela na bránu, TM 2, čas na ledě 11:52
Lukáš Dostál (ANA) – 22 zákroků, 1 OG, úspěšnost 95,7 %, odchytal 60:00

Tři hvězdy utkání
1. Leo Carlsson (ANA) - 1+0
2. Lukáš Dostál (ANA) - 22 zákroků
3. Mark Stone (VGK) - 1+0

Share on Google+

Aktuálně z nhl.cz

Když má draft přednost před mistrovstvím světa. McKenna si stanovil priority

7. května 14:30

Nelíbí se vám formát play-off? Smůla, NHL nic měnit nehodlá

7. května 13:00

Kdo sesadí defenzivního krále z trůnu? Alespoň prozatím končí éra Barkova

7. května 10:00

Šok pro San Jose. Žraloci mohou zkompletovat Fantastickou čtyřku v čele s Celebrinim

6. května 18:00

nhl.cz doporučuje

Od hamburgrů k hokeji. Chayka přibral k obřímu soukromému byznysu „na vedlejšák“ NHL

7. května 11:30

Dárek pro Toronto! Maple Leafs vyhráli draftovou loterii a budou vybírat jako první

6. května 6:14

Jak velká je to garance důvěry? Jiříček podepsal s Philadelphii dvouletou smlouvu

2. dubna 11:30

Šokující rošáda ve Vegas? Cassidy doplatil na nestravitelnou povahu a konflikty s hráči

30. března 18:00

NHL.cz

Projekty

Organizace

RSS | Kontakt | Všeobecné obchodní podmínky a pravidla | Cookies | Nastavení soukromí | Reklama - Provozovatel BPA sport marketing a.s. ve spolupráci s eSports, s.r.o.

ISSN 1214-5718 | dotazy na redakci: redakce@nhl.cz, obchod/reklama: obchod@hokej.cz, technický provoz: webmaster@hokej.cz

© Copyright - Všechna loga a známky NHL, loga a známky týmů NHL, jakožto další vlastnické materiály včetně log konferencí a obrázků Stanley Cupu jsou vlastnictvím NHL, NHL Enterprises, L.P. a příslušných týmů. © NHL Enterprises, L.P. Všechna práva vyhrazena.