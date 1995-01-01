NHL.cz na Facebooku

Buffalo slaví výhru na Floridě! Utah si vyšlápl na Minnesotu

28. února 7:09

Jan Šlapáček

Buffalo během přestávky o svoji formu nepřišlo a vrátilo se ve velmi dobrém rozpoložení. Sabres v noci dokázali vyhrát na ledě Floridy a připsali si další dva body. Cenný výsledek zaznamenal i Utah.

Panthers nedokázali navázat na včerejší výkon proti Maple Leafs a připsali si nepříjemnou porážku s divizním soupeřem. Buffalo na ledě Floridy ani jednou neprohrávalo a dokráčelo k výhře 3:2. Sabres se posunuli na druhé místo v Atlantické divizi.

Utah se pevně drží na první divoké kartě v Západní konferenci a proti Minnesotě si své postavení v tabulce ještě upevnil. Mamuti si dokázali vyšlápnout na silného soupeře a vyhráli přesvědčivě 5:2. Karel Vejmelka vychytal další vítězství.

Florida Panthers - Buffalo Sabres
2:3 (0:1, 1:0, 1:2)

Branky a nahrávky
34. M. Tkachuk (Marchand, Bennett), 60. Bennett – 18. Tuch (McLeod, Byram), 52. Malenstyn (Norris, Östlund), 59. Krebs (T. Thompson, Tuch).

Statistika
Střely na bránu: 29 – 39 | Přesilová hra: 1/4 – 1/3 | Trestné minuty: 6 – 8

Kdo se postavil do brankoviště?
Daniil Tarasov (FLA) – 36 zákroků, 2 OG, úspěšnost 94,7 %, odchytal 58:05
Alex Lyon (BUF) – 27 zákroků, 2 OG, úspěšnost 93,1 %, odchytal 60:00

Česká a slovenská stopa
Bez české a slovenské účasti.

Tři hvězdy utkání
1. Beck Malenstyn (BUF) – 1+0
2. Alex Lyon (BUF) – 27 zákroků
3. Matthew Tkachuk (FLA) – 1+0

Washington Capitals - Vegas Golden Knights
3:2 (0:0, 3:0, 0:2)

 

Branky a nahrávky
21. Dubois (Protas, Sandin), 24. Dubois (Protas), 35. Chychrun (Sandin, Dubois) – 43. Bowman (Korczak, McNabb), 50. Hertl (Dorofejev, Marner).

Statistika
Střely na bránu: 29 – 26 | Přesilová hra: 0/5 – 1/3 | Trestné minuty: 6 – 10

Kdo se postavil do brankoviště?
Logan Thompson (WSH) – 24 zákroků, 2 OG, úspěšnost 92,3 %, odchytal 59:49
Akira Schmid (VGK) – 26 zákroků, 3 OG, úspěšnost 89,7 %, odchytal 58:09

Česká a slovenská stopa
Tomáš Hertl (VGK) – 1+0, +1 účast, 3 střely na bránu, TM 0, čas na ledě 18:26

Tři hvězdy utkání
1. Pierre-Luc Dubois (WSH) - 2+1
2. Rasmus Sandin (WSH) - 0+2
3. Alexej Protas (WSH) - 0+2

Utah Mammoth - Minnesota Wild
5:2 (1:0, 2:1, 2:1)

Branky a nahrávky
14. L. Cooley (McBain, Sergačov), 25. Keller (Schmaltz), 28. Crouse (Keller, Schmaltz), 42. Hayton (Sergačov, Keller), 53. Crouse (Durzi, McBain) – 35. Kaprizov (Boldy, Zuccarello), 55. Boldy (Tarasenko, M. Johansson).

Statistika
Střely na bránu: 37 – 23 | Přesilová hra: 1/3 – 1/3 | Trestné minuty: 6 – 8

Kdo se postavil do brankoviště?
Karel Vejmelka (UTA) – 21 zákroků, 2 OG, úspěšnost 91,3 %, odchytal 60:00
Jesper Wallstedt (MNS) – 32 zákroků, 5 OG, úspěšnost 86,5 %, odchytal 60:00

Česká a slovenská stopa
Karel Vejmelka (UTA) – 21 zákroků, 2 OG, úspěšnost 91,3 %, odchytal 60:00

Tři hvězdy utkání
1. Clayton Keller (UTA) - 1+2
2. Lawson Crouse (UTA) - 2+0
3. Karel Vejmelka (UTA) - 21 zákroků

Anaheim Ducks - Winnipeg Jets
5:4pp. (0:1, 1:1, 3:2 - 1:0)

 

Branky a nahrávky
40. Trouba (Washe), 47. Leo Carlsson (LaCombe, Sennecke), 50. Minťukov (Sennecke, Helleson), 57. Poehling (Killorn, Minťukov), 65. Kreider (Sennecke) – 2. Iafallo (Perfetti, Samberg), 23. Vilardi (Connor, Stanley), 42. Salomonsson (Lowry, Iafallo), 59. Connor (Perfetti, Stanley).

Statistika
Střely na bránu: 40 – 33 | Přesilová hra: 1/2 – 1/4 | Trestné minuty: 13 – 9

Kdo se postavil do brankoviště?
Lukáš Dostál (ANA) – 29 zákroků, 4 OG, úspěšnost 87,9 %, odchytal 64:47
Connor Hellebuyck (WPG) – 35 zákroků, 5 OG, úspěšnost 87,5 %, odchytal 64:09

Česká a slovenská stopa
Lukáš Dostál (ANA) – 29 zákroků, 4 OG, úspěšnost 87,9 %, odchytal 64:47
Radko Gudas (ANA) – 0+0, 0 účast, 2 střely na bránu, TM 0, čas na ledě 16:13

Tři hvězdy utkání
1. Chris Kreider (ANA) – 1+0
2. Ryan Poehling (ANA) – 1+0
3. Beckett Sennecke (ANA) – 0+3

