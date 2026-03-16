Buffalo šesti góly rozdrtilo Boston! Tampa předvedla důležitý obrat v Montrealu

27. dubna 6:55Jan Šlapáček
Během nedělního večera a noci na pondělí se v zámoří odehrály další čtyři zápasy, ve kterých se z výher radovaly hned tři hostující týmy. Výhody domácího prostředí využil pouze Anaheim.
Úvodní duel dnešního programu se velmi rychle proměnil v jednoznačnou záležitost. Buffalo na svého soupeře vletělo a čtyřmi góly v první třetině svého protivníka zašláplo doslova do země. Ve zbytku duelu si Sabres své vedení v poklidu hlídali a dokráčeli k výhře 6:1.
Postup do druhého kola play-off si následně zajistilo Colorado, které ovládlo i čtvrté utkání s Los Angeles a vyhrálo 5:1. Kings se po skončení zápasu rozloučili se svým kapitánem Anže Kopitarem, jehož kariéra oficiálně skončila.
Anze Kopitar leaves the ice for the final time in his NHL career ???? pic.twitter.com/6IGEe5VJg6
— NHL (@NHL) April 26, 2026
Pořádné drama přinesl tradičně souboj Montrealu s Tampou, kde se poprvé v sérii rozhodlo v základní hrací době. Canadiens měli duel dobře rozehraný a ještě krátce před druhou přestávkou vyhrávali o dva góly. Jake Guentzel svým gólem do šatny svůj tým nastartoval a Bradon Hagel dvěma přesnými zásahy ve třetí třetině překlopil duel na stranu Lightning.
Jediné prodloužení dnešní noci přinesl zápas v Anaheimu. Edmonton během šedesáti minut dvakrát vedl a jednou i o dva góly. Ducks ale zvládli dostat zápas do prodloužení, ve kterém velmi rychle rozhodli o svém třetím vítězství v sérii. O tomto gólu se bude hodně mluvit, protože puk v nepřehledné situaci překročil brankovou čárou jen o malý kousek.
Initial review angle: https://t.co/j6TOG7cxZ4 pic.twitter.com/z9G1x0hK8f
— B/R Open Ice (@BR_OpenIce) April 27, 2026
Boston Bruins - Buffalo Sabres
1:6 (0:4, 0:0, 1:2)
Stav série: 1:3
Branky a nahrávky
60. Kuraly (Peeke, H. Lindholm) – 5. Krebs (Tuch), 8. Doan (McLeod, Byram), 10. Benson (Doan), 15. Byram (Power, Quinn), 46. Malenstyn (Greenway, Kozak), 47. Tuch (T. Thompson, Krebs).
Statistika
Střely na bránu: 24 – 35 | Přesilová hra: 0/1 – 0/3 | Trestné minuty: 25 – 8
Kdo se postavil do brankoviště?
Jeremy Swayman (BOS) – 23 zákroků, 6 OG, úspěšnost 79,3 %, odchytal 46:41
Joonas Korpisalo (BOS) – 6 zákroků, 0 OG, úspěšnost 100,0 %, odchytal 13:19
Alex Lyon (BUF) – 23 zákroků, 1 OG, úspěšnost 95,8 %, odchytal 60:00
Česká a slovenská stopa
Pavel Zacha (BOS) – 0+0, -1 účast, 1 střela na bránu, TM 0, čas na ledě 14:42
David Pastrňák (BOS) – 0+0, -2 účast, 1 střela na bránu, TM 4, čas na ledě 19:15
Tři hvězdy utkání
1. Alex Lyon (BUF) - 23 zákroků
2. Bowen Byram (BUF) - 1+1
3. Alex Tuch (BUF) - 1+1
Los Angeles Kings - Colorado Avalanche
1:5 (0:1, 1:1, 0:3)
Konečný stav série: 0:4
Branky a nahrávky
34. Edmundson (Kempe, Laferriere) – 14. MacKinnon (Kadri, Landeskog), 26. C. Makar, 44. N. Roy (Lehkonen, Malinski), 47. D. Toews (MacKinnon, Landeskog), 55. MacKinnon (Nečas, Kulak).
Statistika
Střely na bránu: 25 – 32 | Přesilová hra: 0/3 – 1/2 | Trestné minuty: 26 – 8
Kdo se postavil do brankoviště?
Anton Forsberg (LAK) – 27 zákroků, 4 OG, úspěšnost 87,1 %, odchytal 59:50
Scott Wedgewood (COL) – 24 zákroků, 1 OG, úspěšnost 96,0 %, odchytal 60:00
Česká a slovenská stopa
Martin Nečas (COL) – 0+1, +2 účast, 4 střely na bránu, TM 0, čas na ledě 16:48
Tři hvězdy utkání
1. Nathan MacKinnon (COL) – 2+1
2. Gabriel Landeskog (COL) – 0+2
3. Anže Kopitar (LAK) – 0+0
Montreal Canadiens - Tampa Bay Lightning
2:3 (0:0, 2:1, 0:2)
Stav série: 2:2
Branky a nahrávky
31. Z. Bolduc (Guhle, Texier), 34. Caufield (Suzuki, L. Hutson) – 40. Guentzel (Moser, D. Raddysh), 42. Hagel (Kučerov, Guentzel), 56. Hagel (Kučerov, Moser).
Statistika
Střely na bránu: 18 – 20 | Přesilová hra: 1/6 – 1/7 | Trestné minuty: 18 – 16
Kdo se postavil do brankoviště?
Jakub Dobeš (MTL) – 17 zákroků, 3 OG, úspěšnost 85,0 %, odchytal 58:17
Andrej Vasilevskij (TBL) – 16 zákroků, 2 OG, úspěšnost 88,9 %, odchytal 60:00
Česká a slovenská stopa
Juraj Slafkovský (MTL) – 0+0, -1 účast, 2 střely na bránu, TM 0, čas na ledě 18:46
Erik Černák (TBL) – 0+0, 0 účast, 0 střel na bránu, TM 0, čas na ledě 19:37
Tři hvězdy utkání
1. Brandon Hagel (TBL) - 2+0
2. Jake Guentzel (TBL) - 1+1
3. Kaiden Guhle (MTL) - 0+1
Anaheim Ducks - Edmonton Oilers
4:3pp. (0:2, 2:0, 1:1 - 1:0)
Stav série: 3:1
Branky a nahrávky
28. C. Gauthier (LaCombe, Killorn), 39. Granlund (Leo Carlsson, Carlson), 54. Viel (Carlson, LaCombe), 63. Poehling (McTavish) – 1. K. Kapanen (Walman, J. Dickinson), 7. Nugent-Hopkins (Bouchard, McDavid), 44. Bouchard (McDavid, Draisaitl).
Statistika
Střely na bránu: 38 – 27 | Přesilová hra: 2/4 – 2/2 | Trestné minuty: 4 – 8
Kdo se postavil do brankoviště?
Lukáš Dostál (ANA) – 24 zákroků, 3 OG, úspěšnost 88,9 %, odchytal 62:10
Tristan Jarry (EDM) – 34 zákroků, 4 OG, úspěšnost 89,5 %, odchytal 62:29
Česká a slovenská stopa
Tři hvězdy utkání
1. Jackson LaCombe (ANA) - 0+2
2. Cutter Gauthier (ANA) - 1+0
3. Ryan Poehling (ANA) - 1+0