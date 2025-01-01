Buffalo řeší přetlak v brankovišti. Z kola ven šlo nejméně očekávané jméno

8. října 12:00David Zlomek
Buffalo Sabres po pár dnech od zveřejnění soupisky pro úvod sezony mění situaci v brance. Hlavní trenér Lindy Ruff oznámil, že klub umístí gólmana Alexandara Georgijeva na waiver listinu. Pokud si ho během následujících 24 hodin nikdo nevybere, poputuje do AHL k Rochester Americans.
Sabres momentálně řeší přetlak v brankovišti. Po víkendovém zisku Coltena Ellise z waiveru od St. Louis Blues měli na soupisce tři gólmany.
Kromě Georgijeva, Ellise i zkušeného Alexe Lyona. Start sezony navíc zkomplikovalo zranění Ukka-Pekky Luukkonena, který je na listině zraněných hráčů, ale podle Paula Hamiltona už se jeho stav zlepšuje, i když zatím zůstává „week-to-week“. Ruff k Ellisovi dodal pro The Buffalo News: „Je to hráč, kterého jsme měli dlouho vysoko na seznamu. Když se objevil na waiveru, nechtěli jsme tu šanci propásnout.“
Právě Ellisova dostupnost a Luukkonenův postupný návrat jsou důvodem, proč Sabres nechtějí držet čtyři gólmany. Georgijev se tak stává obětí čísel, ale také vlastní formy.
Ještě před dvěma lety patřil Georgijev mezi uznávané brankáře ligy, v sezoně 2022/23 se umístil v Top 10 hlasování o Vezinovu trofej a v dresu Colorada vychytal ligové maximum 38 výher v základní části 2023/24. Jenže už tehdy jeho procenta zákroků (89,7) budila rozpaky a minulý ročník byl doslova propadák. V Coloradu začal, ale během sezony byl vyměněn do San Jose a zapsal si nejhorší statistiky ze všech gólmanů s alespoň 30 starty.
Buffalo mu i přes to dalo šanci a podepsalo v září jednoletý kontrakt na 825 tisíc dolarů, když Luukkonen dorazil do kempu se zraněním. Jenže Georgijev ji nevyužil: ve čtyřech přípravných zápasech dostal 11 gólů ze 74 střel.
ISSN 1214-5718 | dotazy na redakci: redakce@nhl.cz, obchod/reklama: obchod@hokej.cz, technický provoz: webmaster@hokej.cz
© Copyright - Všechna loga a známky NHL, loga a známky týmů NHL, jakožto další vlastnické materiály včetně log konferencí a obrázků Stanley Cupu jsou vlastnictvím NHL, NHL Enterprises, L.P. a příslušných týmů. © NHL Enterprises, L.P. Všechna práva vyhrazena.