Buffalo porazilo Tampu, Winnipeg dal šestku Seattlu

7. dubna 7:26Radim Sochor
Na dnešním programu byla pouze čtyři utkání. Ve všech duelech se z vítězství radovali domácí, nejtěsnějším zápasem byl souboj mezi Kings a Predators, kde rozhodovaly až nájezdy.
V souboji o první místo v Atlantické divizi zvítězilo Buffalo nad Tampou 4:2. Oba týmy tak mají 102 bodů, Lightning odehráli o zápas méně.
San Jose zvládlo zápas s Chicagem, i když to bylo nesmírně vyrovnané. Sharks porazili Blackhawks těsně 3:2 a připsali si velmi cenné dva body, které je posunuly na desáté místo Západní konference. Konec sezóny bude nesmírně zajímavý.
Winnipeg oproti začátku sezóny znovu hraje výborný hokej a play-off si rozhodně nechce nechat uniknout. Dnes před domácími fanoušky rozstřílel Seattle vysoko 6:2. První hvězdou zápasu se stal Mark Scheifele, jenž si připsal 3 asistence a dosáhl tím milníku 900 kanadských bodů v NHL.
Buffalo Sabres – Tampa Bay Lightning
4:2 (2:1, 1:1, 1:0)
Branky a nahrávky
6. Tuch (Byram, McLeod), 15. Norris (Doan, Benson), 28. Zucker (Byram, Dahlin), 59. Quinn (Zucker, Luukkonen) – 12. Kučerov (Guentzel, D. Raddysh), 24. Guentzel (Point, D. Raddysh)
Statistika
Střely na bránu: 29 – 25 | Přesilová hra: 0/4 – 1/5 | Trestné minuty: 14 – 12
Kdo se postavil do brankoviště?
Ukko-Pekka Luukkonen (BUF) – 23 zákroků, 2 OG, úspěšnost 92 %, odchytal 60:00
Andrej Vasilevskij (TBL) – 25 zákroků, 3 OG, úspěšnost 89,3 %, odchytal 57:57
Česká a slovenská stopa
Erik Černák (TBL) – 0+0, 0 účast, 1 střela na bránu, TM 2, čas na ledě 13:58
Tři hvězdy utkání
1. Alex Tuch (BUF) 1+0
2. Ukko-Pekka Luukkonen (BUF) 23 zákroků
3. Jason Zucker (BUF) 1+1
Winnipeg Jets – Seattle Kraken
6:2 (1:1, 2:0, 3:1)
Branky a nahrávky
13. J. Toews (Vilardi, Morrissey), 30. Vilardi (J. Toews, Scheifele), 33. Connor (Scheifele, Morrissey), 46. Lambert (Lowry, Pionk), 56. Connor (Scheifele), 58. Naměstnikov – 10. Eberle (Beniers), 43. McCann (Kakko)
Statistika
Střely na bránu: 31 – 24 | Přesilová hra: 3/3 – 0/0 | Trestné minuty: 0 – 6
Kdo se postavil do brankoviště?
Connor Hellebuyck (WPG) – 22 zákroků, 2 OG, úspěšnost 91,7 %, odchytal 60:00
Philipp Grubauer (SEA) – 15 zákroků, 3 OG, úspěšnost 83,3 %, odchytal 33:20
Joey Daccord (SEA) – 10 zákroků, 2 OG, úspěšnost 83,3 %, odchytal 26:05
Česká a slovenská stopa
Bez české a slovenské účasti
Tři hvězdy utkání
1. Mark Scheifele (WPG) 0+3
2. Jonathan Toews (WPG) 1+1
3. Kyle Connor (WPG) 2+0
San Jose Sharks – Chicago Blackhawks
3:2 (0:1, 2:0, 1:1)
Branky a nahrávky
27. Eklund, 35. Sherwood (Eklund, Wennberg), 44. W. Smith (Graf, Celebrini) – 10. Donato (Nazar, Bedard), 47. Nazar (Teräväinen, Frondell)
Statistika
Střely na bránu: 23 – 29 | Přesilová hra: 0/2 – 1/3 | Trestné minuty: 6 – 4
Kdo se postavil do brankoviště?
Alex Nedeljkovic (SJS) – 27 zákroků, 2 OG, úspěšnost 93,1 %, odchytal 59:59
Spencer Knight (CHI) – 20 zákroků, 3 OG, úspěšnost 87,0 %, odchytal 58:41
Česká a slovenská stopa
Bez české a slovenské účasti.
Tři hvězdy utkání
1. William Eklund (SJS) 1+1
2. Kiefer Sherwood (SJS) 1+0
3. Will Smith (SJS) 1+0
Los Angeles Kings – Nashville Predators
3:2sn (1:0, 1:1, 0:1 – 0:0)
Branky a nahrávky
6. Armia, 34. Laughton (J. Wright), rozh. náj. Kempe – 25. Stamkos (O'Reilly, Josi), 45. Josi (F. Forsberg, Haula)
