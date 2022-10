Vedení Buffala Sabres rozhodlo, že pro nadcházející sezonu zvolí nového kapitána. Tím se stal zkušený Kyle Okposo, jenž v uplynulé sezoně nosil na hrudi áčko a spolu se Zemgusem Girgensonsem zaplnil díru po předchozím kapitánovi, kterým byl do roku 2021 Jack Eichel.

Buffalo odebralo Eichelovi kapitánské céčko po sezoně 2020/21, kdy už bylo zřejmé, že Američan nebude v Sabres pokračovat. Sezonu 2021/22 pak nakonec Buffalo odehrálo bez kapitána, přičemž roli asistentů plnili Kyle Okposo a Zemgus Girgensons.

Před blížící se novou sezonou však přišlo rozhodnutí, že nastal čas jmenovat nového kapitána. A tím se stal čtyřiatřicetiletý Okposo, který do Buffala přišel jako volný hráč v roce 2016, kdy uzavřel sedmiletou smlouvu v hodnotě 42 milionů dolarů. Pro poslední sezonu tohoto kontraktu dostal čest nosit kapitánské céčko a bylo mu naznačeno, že Sabres mají velký zájem ve společné spolupráci pokračovat.

„Není možné vyjádřit, co Kyle pro tuto skupinu znamená – je trpělivý, celoživotně se učí, je vyrovnaný a především je hrdý na to, že je členem Buffala Sabres,“ uvedl na jeho adresu generální manažer Kevyn Adams.

Okposo přitom v posledních letech zaznamenal výrazný úpadek výkonnosti, na čemž mělo vliv i několik zranění. Kvůli nim v sezonách 2019/20 a 2020/211 odehrál dohromady jen 87 zápasů, ve kterých dal 11 branek a přidal 21 asistencí. V minulé sezoně však prožil jakési obrození a v 74 utkáních vsítil 21 gólů a zaznamenal 24 přihrávek. Statisticky vyrovnal svůj nejlepší ročník od příchodu do Buffala a přes 20 gólů vsítil poprvé od sezony 2015/16, kdy ještě hrál za Islanders.

I proto by ho Sabres rádi udrželi i pro další roky, k čemuž má dopomoci i pozice kapitána týmu. Ideálním scénářem je, že by Okposo uzavřel svou kariéru právě v Buffalu.

„Chci, aby Sabres uspěli,“ řekl Okposo stručně po svém zvolení do role kapitána. „Vím, jak těžké to někdy pro sportovní fanoušky a lidi v tomto městě bylo. Spousta lidí má životy spojené se Sabres a Bills, cítím to každý den. V mém srdci patří (Buffalu) speciální místo a chci, aby toto místo bylo úspěšné.“

Okposo se během sezony bude moci spolehnout na dva zástupce, kterými budou Rasmus Dahlin a Zemgus Girgensons.

Share on Google+