Budoucnost Montrealu? Věřím, že naši hráči přejdou na další úroveň, říká generální manažer

Montreal v posledních sezónách velkou díru do světa neudělal, nicméně právě kvůli tomu mohl svoji organizaci zásobovat talentovanými hráči, kteří nyní mají možnost udělat další krok ve svém vývoji a přiblížit celý tým minimálně k play-off. Přesně v to věří i generální manažer Kent Hughes.

„Jsme nadšení z toho, jak naši mladí hráči rostou. Jsme s touto skupinou hráčů spokojeni a chceme, aby kluci udělali další krok vpřed," prozradil generální manažer Canadiens pro oficiální web soutěže.

Čtyřiapadesátiletý manažer přes letní přestávku nelenil a hned se dvěma hráči podepsal nový dlouhodobý kontrakt. Řeč je samozřejmě o Juraji Slafkovském, jenž podepsal smlouvu na osm let v hodnotě 60,8 milionů dolarů. Druhým hráčem je obránce Kaiden Guhle, jenž si během příštích šesti let přijde na 33,3 milionů dolarů.

Na první pohled vysoká čísla, výhledově při naplnění předpokladů velmi výhodné smlouvy pro Canadiens. „V posledních letech smlouvy by měli hrát pod menší hodnotou, než kdybychom s nimi podepsali krátkodobé smlouvy. Takže si myslím, že na konci těchto kontraktů budou náš platový strop zatěžovat velmi příznivě. Pokud to tak nebude, pak to byla sázka na špatného koně," připustil Hughes.

Slafkovský měl v NHL pomalejší rozjezd, nicméně během minulého ročníku ukázal, že si rychle zvyká. Od prvního ledna během 46 zápasů vstřelil 16 gólů a celkem si připsal 37 bodů, což je velice slušná vizitka pro slovenského mladíka. Za celý ročník 2023/2024 si připsal rovných 50 (20+30) bodů.

„U hráčů dochází během jejich cesty k nárazům a Slafkovský se musel vypořádat s tím, že byl jedničkou draftu a potřeboval zjistit, co to znamená a co od něj lidi očekávají. Nyní má velkou smlouvu a musíme si dávat pozor, jak s ním budeme nakládat. Nepotřebujeme, aby dal 40 nebo 50 gólů, jde o to pokračovat v jeho rozvoji, aby byl svojí nejlepší verzí, protože jsme si jisti, že jeho nejlepší verze nám dá dobrou šanci soutěžit a vyhrát," řekl Hughes.

