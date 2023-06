Budoucnost Krejčího? Moc nadějně to nevidím, přiznal šéf Bruins

Emotivní loučení po sedmém zápase? Žádné divadlo, vypadá to na reálný konec. A to nejen Patrice Bergerona, který v týdnu převzal už šestou Selkeovu trofej, ale i českého šikuly Davida Krejčího. Naznačil to prezident klubu Cam Neely.

„Zatím plánujeme tak, že v tom oni nefigurují. Jinou možnost, dokud nám nesdělí opak, nemáme,“ pokrčil rameny Neely.

Bergeron i Krejčí se mohou stát 1. července nechráněnými volnými hráči, ale oba si berou čas na rozmyšlenou, zda se do Bruins vrátí, nebo ukončí kariéru. Přejít do jiného klubu? Možnost, která se rovná utopii.

Generální manažer Don Sweeney řekl, že Bruins pro ně budou mít místo, pokud se rozhodnou, že chtějí hrát i v příští sezoně, a že je kdykoli uvítají zpět.

„Doufejme, že se brzy něco dozvíme, ale určitě chceme dát klukům čas na rozmyšlení, který potřebují,“ dodal Neely. „Byli jsme velmi otevření. Řekli jsme jim: 'Chápeme, že vám bude trvat nějaký čas, než se rozhodnete, ale my musíme také dělat svou práci.“

Dalo by se říct, že tohle už tu jednou bylo. Před rokem v létě měli oba stejné dilema, načež se nadchli a podepsali ještě jednu smlouvu. Výsledek známe. Pomohli Bruins vytvořit rekord NHL v počtu vítězství (65) a bodů (135) za sezonu, nicméně asi do konce života nezapomenou na zklamání v play off.

Mimo jiné ale oba dosáhli na své bonusy, což znamená, že Bruins se v příští sezoně do platového stropu započítá 4,5 milionu dolarů.

Sweeney uvedl, že Bergeron a Krejčí si jsou vědomi finanční situace, v níž se Bruins nacházejí, a možná budou muset podepsat podobné smlouvy jako loni, aby mohli hrát i v příští sezóně.

„Věřím, že oba hráči budou flexibilní, pokud jde o finanční požadavky,“ řekl Sweeney. „Plně si uvědomují, jaká je situace s naším stropem.“

Kromě Bergerona a Krejčího jsou na seznamu bostonských volných hráčů také útočníci Tyler Bertuzzi, Garnet Hathaway a Tomáš Nosek a obránci Connor Clifton a Dmitrij Orlov.

„Oba jsou si toho vědomi a vědí, čeho se jako organizace snažíme dosáhnout,“ dodal Sweeney.

Share on Google+