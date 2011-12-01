NHL.cz na Facebooku

Budoucnost chci řešit až po sezóně. Budu hrát a uvidíme, prozradil o nové smlouvě Malkin

1. března 16:39

Jakub Ťoupek

Jevgenij Malkin po prohře s Rangers obdržel dotaz na svoji budoucnost. Devětatřicetiletý Rus ale nechává zatím všechny vody klidné. „Mluvil jsem s agentem a on mi řekl, ať počkáme na konec sezóny,“ prozradil. Rodák z Magnitogorsku je v posledním roce své smlouvy a na samotném konci ročníku mu bude 40 let.

„Nevím, jestli je to tajemství, ale před pár dny jsme s agentem trochu mluvili,“ odpovídal na dotazy po sobotní prohře Jevgenij Malkin. „Jen mi řekl, ať počkáme na konec sezóny a uvidíme, co se bude dít. Víc vám říct nemohu.“

Za Tučňáky posbíral téměř čtyřicetiletý Rus už 1392 bodů. Ve své 20. sezóně v dresu Pittsburghu zatím drží více než bod na utkání. V 43 zápasech zapsal 46 bodů za 13 branek a 33 asistencí.

Jestli začne třetí dekádu v Severní Americe je ale stále ve hvězdách. „Já jen hraju,“ pousmál se Malkin. „Není mojí prací mluvit s Kylem (Dubasem) nebo s někým jiným. Já jen hraju svou hru a čekám.“

Před začátkem sezóny naznačoval, že by byl ochoten zůstat v Pittsburghu i po skončení této sezóny. „Doufám, že tady zůstanu, stejně jako Sid a Kris, prohlásil Malkin 19. září. „Chci určitě zůstat u Penguins navždy. Doufám, že budu hrát skvěle, že všechno půjde perfektně a že i já budu perfektní. Určitě tady chci zůstat.“

O pár dní později ale prozradil, že nevylučuje, že se před uzávěrkou přestupů v NHL vzdá své klauzule o nevyměnitelnosti, aby měl ještě šanci na Stanley Cup. To se nyní jeví jako méně pravděpodobné, protože Pittsburgh hraje nad očekávání a je druhý v divizi..

Až nečekaně dobrou formu Pens by rád využil k jednání o nové smlouvě, aby si kariéru ještě o nějaký ten pátek protáhnul. Nyní je ale jasné, že toto rozhodnutí padne až po závěru ročníku.

Malkin dvakrát vyhrál Art Ross Trophy, když v sezónách 2008/09 a 2011/12 vedl NHL v bodování se 113, respektive 109 body. V sezóně 2011/12 také vyhrál Hart Trophy za nejužitečnějšího hráče soutěže.

Zahrál si také v 177 zápasech play-off, kde vstřelil 67 gólů a přidal 113 asistencí. V roce 2004 byl draftován jako celkově druhý a byl klíčovým faktorem během tří vítězství Pittsburghu ve Stanley Cupu v letech 2009, 2016 a 2017.

