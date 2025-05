Budoucí kapitán Dallasu? Johnston! Bez pochyby, připomíná mi Bergerona, míní kouč Hvězd

Už ze střídačky vedl ledaskoho, a to nejen kvůli pěti štacím a 1261 odtrénovaným zápasům v NHL. Peter DeBoer má zkušenosti i z reprezentační scény, zažil stovky hokejistů. A právě ve službách vlasti před dvěma dekádami na světovém šampionátu juniorů zblízka sledoval, jak vyzrále působí Patrice Bergeron. Právě jeden z top lídrů 21. století mu přišel na mysl, když popisoval Wyatta Johnstona.

"Hlavou je oproti svým vrstevníkům napřed, má to srovnané," smeká DeBoer před Johnstonem.

Před stále ještě teprve jednadvacetiletým machrem (dvaadvacetiny oslaví ve středu), ve kterém vidí hokejistu, jemuž v budoucnu v Texasu našijí na dres céčko. "Bezesporu, osobně o tom nemám sebemenší pochybnosti," je přesvědčený.

Johnston toho má za sebou na svůj věk už hromadu. Třeba 46 mačů v play-off, včetně dvou účastí ve finále Západní konference. Neocenitelné a rychle nabrané zkušenosti.

Že by to ale pro něj byla jen škola, při které nesměle seděl v lavici a ani nedutal? Učil se pozorně, což o to, zároveň se ovšem často stával hlavním aktérem dění. Vždyť za vyřazovací boje v letech 2023 a 2024 vládl všem hráčům Stars v počtu gólů (14), v Dallasu byl nejlepší i ve vítězných trefách (4).

Jedna z nich byla vyloženě historickým počinem, když v roce 2023 rozhodl sedmý zápas a tedy i celou sérii proti Krakenům ze Seattlu. Nikdo to nedokázal v nižším věku, bylo mu 20 let a den k tomu. Rekord sebral Jaromíru Jágrovi, který byl v devadesátém druhém o necelé dva měsíce starší.

"Má v sobě instinktivní vůdcovství. Cítím to z něj pokaždé, když k němu promlouvám," říká o něm DeBoer, který si považuje, že má k dispozici tak vynikajícího perspektivního forvarda vedle ostřílenějších borců, "profláknutějších" jmen.

"Učil se od nejlepších. Od Joea Pavelskiho v minulosti, a dál mu zůstává Jamie Benn. Občas zapomenu, kolik mu je, když vidím, co všechno už na ledě dokázal," dodává uznávaný kouč.

Johnston nezůstává stranou ani letos, byť je jednoduché jeho sedm bodů (3+4) ve strhující sérii s coloradskými Lavinami přehlédnout, když tak oslnivě září Mikko Rantanen.

Ale nebylo by to k výtečnému Kanaďanovi fér.

Opět skóroval v sedmém mači, trefil se i ve třetí partii číslo 7, co v kariéře hrál. Zdá se, že má pozoruhodný talent být ve správnou chvíli na správném místě. "A to z vás dělá výjimečného hráče. Když jsem trénoval (Patrice) Bergerona, když mu bylo devatenáct, počínal si na ledě podobně," vytahuje DeBoer srovnání s velikánem bostonských Medvědů.

A dodává: "Oba mají takové instinkty. Tohle se nedokážete naučit, musíte to v sobě mít. Wyatt věří své hře, má ohromné hokejové IQ."

Není otázkou, zda, ale kdy Benna nahradí. První příležitost? Letos! Bennovi totiž končí smlouva a kdo ví, zda se dočká nové. To Johnston, jeden z jeho občasných asistentů v této sezoně, ji má v kapse od března...

Řekněme bergeronovskou. Štědrou, ale zase ne tak, jako je zvykem u těch největších, míněno především produktivitou, es. Podepsal na pět let, ročně ukrojí z platového stropu 8,4 milionu dolarů. A můžete mít poměrně velkou jistotu, že tenhle kontrakt bude zrát jako víno.

