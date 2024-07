Budoucí hvězda Utahu? Beaudoin je připraven bojovat o první tým

Klub z Utahu se během draftu do NHL vzdal hned několika voleb, aby se posunul dopředu a měl šanci ukázat na Coleho Beaudoina. Kanadský útočník je jedním z nejlépe fyzicky připravených mladíků, který draftem prošel, dokáže se probojovat do hlavního týmu Utahu?

Cole Beaudoin byl 24. volbou letošního draftu do NHL a organizace sídlící v Utahu si kanadského útočníka vyhlídla a obětovala kvůli němu hned tři volby v letošním draftu a jednu další pro příští rok.

„Jeho pracovní morálka by mohla změnit kulturu naší organizace. Když vidíte správného hráče ve správný čas a řeknete si, že za identitu, kterou přináší, zaplatíme navíc, jsem pro toho kluka. Bude posouvat tempo, to, jak tvrdě hrajeme, a to, jak tvrdě pracujeme mimo led. Pomůže naší kultuře,“ popsal generální manažer Bill Armstrong.

Mladý Kanaďan má v kapse nováčkovskou smlouvu, kterou podepsal zkraje týdne. Následující sezónu by však měl ještě zůstat v OHL, kde by měl být tahounem Barrie Colts. V loňském ročníku byl druhým nejproduktivnějším hráčem svého celku, když v 67 duelech zapsal 62 kanadských bodů. Pomohl kanadskému týmu k vítězství na mistrovství světa do 18 let, začátek ročníku zase Kanada zahájila triumfem na Hlinka Gratzky Cupu.

„Jsem někdo, kdo tvrdě pracuje, jsem dvoumetrový centr,“ popsal Beaudoin. „Jsem někdo, kdo ze sebe vydá všechno bez ohledu na situaci. Jestli to bude v tělocvičně, jestli to bude na tréninku, jestli to bude v zápase, dám do toho všechno a pomůžu týmu.“

Osmnáctiletý rodák z Kanaty se již dlouho pořádně věnuje fyzické přípravě a dal si záležet na tom, aby byl jedním z fyzicky nejpřipravenějších hráčů na draftu.

„Už je to asi pět let, co se snažím být silnější, rychlejší, chci být nejen draftován, ale dostat se do NHL a mít dlouhou kariéru. Hodně času věnuji přípravě v posilovně, protahování a podobným věcem, abych byl při každém střídání na ledě schopen jít na 100 %,“ popsal centr patřící Utahu.

Jak již bylo zmíněno, s největší pravděpodobností by se měl vrátit do kanadské juniorky. V OHL by měl zahájit svou třetí sezónu v Barrie Colts. Debut v NHL je však vzhledem k jeho pracovní morálce jen otázkou času. „Cítím, že s mým stylem hry a způsobem, jakým hraji, se budu snažit, aby to bylo co nejdříve,“ řekl Beaudoin.

Plán má Kanaďan ale jasný: „Půjdu do tréninkového kempu a pokusím se to stihnout ještě ten rok. Pokud ne, pak se vrátím do svého klubového týmu, budu mít dobrý rok a do dalšího roku se pokusím dostat do týmu hned. Udělám pro to všechno, co bude v mých silách.“

