Budou mít Češi prvního gólmana draftu? Hrabal sklízí chválu, ale nikam nespěchá

Čeští brankáři tradičně bývají na draftu NHL vidět, letošní ročník by nemusel být výjimkou. Hodně se totiž očekává od Michaela Hrabala.

Dosud nejvýše vybraným českým brankářem na dražbě talentů byl Marek Schwarz, jehož si v roce 2004 vytáhlo St. Louis už jako sedmnáctého v pořadí. Tak brzo sice Hrabal na řadu asi těžko přijde, ale podle odhadů větší části skautů a expertů může reálně pomýšlet na druhé kolo.

I tím by navázal na povedenou stopu gólmanů, kteří část hokejového vývoje před draftem strávili v pražské Spartě. Dva roky po Schwarzovi se na 34. pozici dočkal Michal Neuvirth.

Michael Hrabal staví svůj úspěch hlavně na neobyčejných fyzických parametrech: Podle oficiálních údajů mu jen jeden centimetr schází do dvou metrů výšky.

Ještě nedávno bylo vidět, jak se svou postavou „bojuje“. Složit se do branky tak, jak je potřeba, a vyrovnat se v pohybu mrštnějším gólmanům pro něj nebylo vůbec snadné.

Tenhle „boj“ ale zvládá víc než dobře. Chválihodně ještě jako dorostenec vkročil do české juniorské extraligy, parádně pak vlétl do americké USHL. Ve 31 zápasech za Omahu – druhý nejslabší tým soutěže – měl úspěšnost téměř 91 procent a vysloužil si nominaci do all-star týmu nováčků.

V tom lze hledat podobnost s mistrovstvím světa do osmnácti let. Češi vyhráli jen zápas s Německem, ale jejich brankářská jednička byla s úspěšností 92 procent třetí nejlepší na turnaji.

Ano, Hrabal dostal i několik laciných gólů, které proti zámořským soupeřům mrzely. Přesto byl posledním, za kým by šel neúspěch.

„Američané čtvrtfinále kontrolovali, připomínalo to šedesátiminutovou přesilovku. Byl to jejich nejdominantnější výkon na celém mistrovství. Takže pokud by Hrabal sám nedal góly, nezáleželo na tom, kolik zákroků předvede. Při svém nejlepším výkonu zastavil 48 střel, ale dva laciné góly v závěru ukončily naděje českého týmu. Kdyby mohl, Hrabal by je vzal zpátky,“ okomentoval trefně klíčový zápas Steven Ellis ze zámořského webu Daily Faceoff.

Jestli jsme mluvili o pomyslném boji s výškou, pak ji český talent postupně mění ve svou velkou výhodu. Pohyblivý čahoun? To je dokonalá kombinace, za kterou si Hrabal krok za krokem jde.

„Umí výtečně předvídat. Nenechá vám ze začátku moc prostoru, a když se snažíte něco vymyslet, zavře vám ho. Má výborné oči a dokáže přečíst křižné přihrávky stejně jako ostatní brankáři v jeho kategorii,“ cituje Ellis jednoho z oslovených skautů.

„Po technické stránce je solidní. Někdy to ale vypadá, jako by se snažil střely blokovat, místo aby je chytal. A potom inkasuje nepříjemné góly. Jako osmnáctiletý brankář s fyzickými parametry pro NHL je ale pořád oproti většině svých vrstevníků daleko napřed. Je hodně dobrý v mnoha ohledech,“ chválí Hrabala další skaut.

Kariéra odchovance pražské Hvězdy se ale nebude odvíjet od toho, jak brzy přijde v draftu na řadu. Před sebou má další rok v Omaze a pak nastoupí na University of Massachusetts Amherst, takže si dopřeje dost času na odbourání zmiňovaných nedostatků.

Jestli Hrabal bude nejlepším, nebo pátým nejlepším brankářem pořadí, je vlastně úplně jedno. Prognózy gólmanů směrem k dražbě talentů navíc bývají dost mlhavé; pokud nejde přímo o supertalenty, pak do jejich pozice obrovsky promlouvá faktor náhody.

Centrální skauting NHL zařadil Hrabala i ve svém posledním žebříčku před draftem na druhé místo mezi brankáři působícími v zámoří. Před ním figuroval pouze Carson Bjarnason z Brandonu ve WHL.

Ten si na mistrovství osmnáctek reputaci příliš nevylepšil, odešel s poměrně tristní úspěšností 84,9 procenta. Možná přece jen o něco víc se očekává od konstantně výborného Treye Augustina, jenž dovedl Američany ke zlatu s úspěšností 93,4 procenta a předtím se na svůj věk velmi dobře uvedl i na dvacítkách (89,1 % v šesti zápasech). Jen vzácně přitom dostane na MSJ tak velký prostor brankář z mladší kategorie.

Svoje želízko v ohni budou mít také Slováci, a to v podobě Adama Gajana. I on nečekaně zazářil na dvacítkách a může přijít na řadu brzy navzdory tomu, že chytal až druhou nejvyšší americkou juniorku.

Z dalších Čechů se ve zmiňovaném žebříčku umístili na deváté příčce Tomáš Suchánek a na desáté Jan Špunar. Mezi brankáři z Evropy se razantně vyšvihl na páté místo pardubický Lukáš Matěcha, propadl se naopak Adam Dybal a z uvedené dvanáctky vypadl Jan Kavan.

Mimochodem, s Hrabalem si v příští sezoně může zahrát další český dlouhán, pokud se tedy rozhodne pro odchod za moře – Lancers nedávno draftovali útočníka Adama Jecha.

