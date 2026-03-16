Budou mě chtít dostat a já tam budu, hlásí Gudas. I přes zranění touží po odvetě s Maple Leafs

29. března 10:26

David Zlomek

Radko Gudas se prostě neschovává, i když mu jde o krk. I když ho hokejový svět po březnovém zákroku na Austona Matthewse nešetřil, český kapitán Anaheimu chce v pondělí proti Torontu nastoupit za každou cenu.

A to i přesto, že v sobotu v Edmontonu kulhal s nohou v dlaze. Gudas si poranil nohu ve čtvrtečním zápase proti Calgary a jeho start v ostře sledované odvetě je teď v rukou lékařů, u kterých byl v neděli na vyšetření. Podle uznávaného insidera Elliotta Friedmana je ale Gudasův postoj naprosto jasný: chce hrát za každých okolností.

Český bek si totiž moc dobře uvědomuje, že hráči Maple Leafs na tenhle moment čekali dva týdny a mají na něj spadeno. „Ať už tomu říkáte hokejový kodex, nebo prostě férový přístup, Radko ví, že si na něj hráči Toronta brousí zuby, a on před nimi nechce uhnout. Cítí, že postavit se jim tváří v tvář je správná věc,“ uvedl Friedman v sobotním vysílání Hockey Night in Canada.

Napětí mezi oběma týmy by se dalo krájet od 12. března, kdy Gudas střetem koleno na koleno ukončil sezonu jedné z největších hvězd NHL. Matthews musel na operaci a Toronto, které už v té době neprožívalo zrovna snové období, se s jeho ztrátou dodnes těžko vyrovnává. Gudas vyfasoval pětizápasový trest, který sice fanoušci Javorových listů považovali za výsměch, ale český bek si ho odseděl a hned po návratu se k situaci postavil čelem.

Přiznal, že se kvůli zranění Matthewse cítí mizerně a svému soupeři se omluvil i soukromě přes zprávy. Jenže v hokejovém světě omluvy často nestačí a hráči Toronta už dopředu avizují, že nenechají na Gudasovi nit suchou. „Budeme pořádně nažhavení. Většina z nás tu bude i příští rok a tohle jsou chvíle, kdy musíte ukázat, že nenecháte spoluhráče ve štychu,“ vzkázal odhodlaně obránce Toronta Jake McCabe.

