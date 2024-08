Budeme se snažit vyhrát co nejvíce zápasů, říká Celebrini ze San Jose

Mladičký kanadský útočník Macklin Celebrini, který vynikal na univerzitní úrovni, se stal prvním výběrem San Jose Sharks v draftu 2024. Nyní se připravuje na svou cestu do nejprestižnější hokejové ligy na světě a čeká jej brzy tréninkový kemp s hlavním týmem.

Sedmnáctiletý útočný talent podepsal začátkem července nováčkovský kontrakt se San Jose, které si jej vybralo jako prvního ze všech nadějných mladíku v rámci letošního draftu. Podpisem tak definitivně rozhodl, že se přesune do profesionálního hokeje. Za pár týdnů jej čeká start tréninkového kampu v Kalifornii.

„Nemůžu se víc těšit. Vlastně jsem přemýšlel o jejich perspektivním týmu a o tom, jak se jim podařilo ty hráče doplnit a jak skvělí jsou to hráči. A lidé, které mají ve vedení, mě nemohou nadchnout víc,“ neskrývá nadšení Celebrini.

Celebrini je vítězem Hobey Baker Memorial Award pro nejlepšího hráče univerzitní NCAA, do které se však již nevrátí. Se svou Boston University dokráčel až do Frozen Four, kde Terriers padli s pozdějšími šampiony z Denveru.

„Cítím, že jdou Shakrs opravdu správným směrem a já se těším na to, co přinese budoucnost,“ přiznal mladý útočník.

Žraloci v sezóně 2023-24 skončili v NHL poslední a popáté v řadě se neprobojovali do play off o Stanley Cup. Kromě Celebriniho učinili několik významných přírůstků: 1. července podepsali útočníky Tylera Toffoliho a Alexe Wennberga, 24. června získali z waiveru od New York Rangers útočníka Barclayho Goodrowa.

Je tu také 19letý nadějný centr Will Smith, který byl vybrán jako číslo 4 v draftu v roce 2023. Smith v minulé sezóně jako nováček na Boston College vedl NCAA se 71 body ve 41 zápasech.

„Potkali jsme se na rozvojovém kempu a je super,“ řekl Celebrini o Smithovi. „Je to skvělý kluk a velmi dobře jsme spolu vycházeli. Bude to spolu zábava. Oba máme stejné cíle, a to je prostě pomoci tomuto týmu a organizaci dojít co nejdál, takže to bude skvělé.“

Po návratu z rozvojového kempu uvedl, že nadále pracuje na své hře. Ví, že na něj bude vyvíjen velký tlak, když se bude snažit být lídrem Žraloků, ale řekl, že nemůže být připravenější.

„Nikdy nepřemýšlíte o tom, že byste selhali ještě předtím, než začnete. Chci říct, že se budeme snažit vyhrát co nejvíc zápasů. Nikdy nechcete jít do sezóny s tím, že budete zápasy prohrávat. Mám pocit, že právě takové myšlení budeme mít. Máme tým, který to dokáže, a udělali jsme přes léto několik skvělých kroků,“ objasnil mladý talent. „Je to můj první tréninkový kemp, takže je tu určitě spousta nervů a také hodně vzrušení. Jen mám pocit, že se tím nesmíte nechat pohltit, ale tak trochu pohánět. Nakonec se musíte postarat o to, co můžete ovlivnit, a zbytek se postará sám o sebe, takže cítím, že se na to soustředím.“

