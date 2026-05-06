Bude ždímat, co to jde, nebo bude jako McDavid? Před Makarem čeká velké rozhodnutí

1. června 13:00David Zlomek
Diskuze o prodloužení smlouvy s Calem Makarem v průběhu tohoto léta by měla vedení Colorada Avalanche nahánět husí kůži. Potenciální dominový efekt, který by konečná částka mohla mít na složení kádru, může zcela změnit konstrukci týmu. Dle fanouškovského webu Mile High Sticking existují tři potenciální scénáře, které by mohly nastat a mít pro organizaci dalekosáhlé následky.
Nejhorším možným scénářem je, že by nová Makarova smlouva přinesla částku okolo 16 až 18 milionů dolarů ročně. Makar by řekl, že chce dostat zaplaceno, a Avalanche by neměli jinou možnost než mu vyhovět. Variantou by bylo Makara během příští sezony vyměnit ještě předtím, než se stane volným hráčem. Takový krok by v Coloradu vyvolal tsunami, ledaže by se v rámci výměny vrátil někdo jako Quinn Hughes.
Druhý scénář předpokládá, že by prodloužení smlouvy přineslo mnohem nižší číslo, například okolo 12,6 milionu dolarů ročně, což je plat Nathana MacKinnona. To by pro Makara stále znamenalo slušné navýšení platu. Ačkoliv by délka kontraktu byla pravděpodobně mnohem kratší, tato částka by byla pro Avalanche zvládnutelná.
I kdyby Makar podepsal na tři nebo čtyři roky, tato úleva by pomohla organizaci udržet si konkurenceschopnost v dohledné budoucnosti. Tento bod je nejpravděpodobnějším výsledkem, protože se nezdá, že by Makar chtěl Colorado finančně zruinovat, obzvláště poté, co letos byli tak blízko k úspěchu. Částka v tomto rozmezí by navíc byla konzistentní s MacKinnonových 12,6 milionu a platem Martina Nečase, který činí 11,5 milionu dolarů ročně.
Třetí potenciální scénář je relativně nepravděpodobný. Makar by mohl napodobit McDavida a podepsat dvouletou smlouvu se stejným dopadem na platový strop, jaký měl v předchozím kontraktu, což by znamenalo dvouletou dohodu v hodnotě 18 až 20 milionů dolarů. Taková smlouva by celou diskuzi v podstatě odsunula a poskytla by organizaci čas na další kroky, přičemž by týmu nechala prostředky potřebné k úspěchu.
Pro Colorado by to ale znamenalo, že hodiny tikají. Pokud tým nedokáže v příštích dvou sezonách vyhrát další Pohár, situace by při příštím vyjednávání mohla být dramaticky odlišná. Platový strop má v sezóně 2028/29 dosáhnout 123 milionů dolarů, což je mnohem vyšší číslo než 104 milionů pro příští ročník. Pokud Avalanche v tomto časovém rámci nevyhrají, Makar by mohl přijít s tím, že týmu dal dva roky a teď je čas zaplatit.