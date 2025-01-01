Bude Zach Hyman připraven už na začátek sezóny? Stále není jasno

30. srpna 18:45Jakub Ťoupek
Zranil se během play-off, kdy si po střetu s Masonem Marchmentem poranil zápěstí. Nakonec musel hned den po osudovém zápase podstoupit operaci a nemohl tak Edmontonu pomoci při postupu do finále, natož v závěrečných bojích o Stanley Cup. „Budu připravený na začátek sezóny? Nevím. Ale jsem na správné cestě, což je dobré,“ dodal pro web NHL.com třiatřicetiletý útočník.
Ani tentokrát nebylo tažení Edmontonu úspěšné, a právě Hyman hodně týmu chyběl. Ještě aby ne, když byl Kanaďan jedním z nejlepších hráčů Oilers v posledních vyřazovacích bojích. Od podpisu v Albertě byl pokaždé na vrcholu statistik v týmu, a dokonce se dotahoval i na hvězdné duo McDavid – Draisaitl. Jeho hra se ale nezakládá jen na bodech, ale i na fyzické hře.
Hyman zaznamenal v 15 zápasech play-off před svým zraněním 11 bodů. I tak skončil ve vyřazovacích bojích na prvním místě s 111 hity, což je o 15 méně než rekord v play-off, který v roce 2020 stanovil Blake Coleman se 126 hity.
I pro něj samotného nebylo příjemné sledovat své spoluhráče bojovat o Stanley Cup bez něj. „Bylo to strašné. Je to hrozné, velmi těžké. Bez ohledu na to, jestli jste nahoře nebo dole, jste ve stresu. Nemáte žádnou kontrolu. Jste bezmocní. Zároveň se snažíte udržet vše pohromadě a podporovat hráče, kteří hrají. Takže když jsem nebyl s nimi, byl jsem ve stresu, a když jsem s nimi byl, snažil jsem se být emocionální oporou, kotvou pro ty kluky,“ prozradil Hyman.
Rodák z Toronta byl v únoru v hledáčku kanadské reprezentace pro turnaj 4 Nations Face-Off, ale jeho pomalý start do sezóny mu zmařil šance. Celá minulá sezóna však byla pro Hymana náročná. V 73 zápasech základní části zaznamenal pouze 44 bodů (27+17) poté, co v sezóně předchozí vytvořil svůj kariérní rekord v NHL s 54 góly v 80 zápasech.
„Myslím, že všechno, co se mohlo pokazit, se pokazilo v první polovině sezóny,“ řekl Hyman. „Je to legrační, z vysněného roku, kdy jsem nebyl vůbec zraněný, dal jsem spoustu gólů, cítil jsem se skvěle a byl jsem zdravý, jsem se dostal do první poloviny roku. Statisticky jsem začal pomalu, měl jsem otřes mozku, spoustu dalších drobných odřenin a modřin, zlomil jsem si nos a pak mě samozřejmě nevybrali do reprezentace.“
Hyman však i nadále zůstává v hledáčku Kanady pro zimní olympijské hry v Itálii. Byl jedním z 26 útočníků pozvaných na orientační kemp tento týden, přestože se stále zotavuje ze zranění a stále neví, kdy bude moci hrát. „Mám ještě jednu schůzku s chirurgem, abychom to uzavřeli, což je skvělé. Budu připravený na začátek sezóny? Nevím. Ale jsem na správné cestě, což je dobré.“
Edmonton začne sezónu 8. října vypjatým soubojem s rivalem z Calgary a první bitva o Albertu tak může být i bez jednoho z důležitých článků finalisty Stanley Cupu.
ISSN 1214-5718 | dotazy na redakci: redakce@nhl.cz, obchod/reklama: obchod@hokej.cz, technický provoz: webmaster@hokej.cz
© Copyright - Všechna loga a známky NHL, loga a známky týmů NHL, jakožto další vlastnické materiály včetně log konferencí a obrázků Stanley Cupu jsou vlastnictvím NHL, NHL Enterprises, L.P. a příslušných týmů. © NHL Enterprises, L.P. Všechna práva vyhrazena.