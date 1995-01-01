Bude z Burnse nový Iron Man? V počtu odehraných zápasů v řadě už je druhý

15. března 19:00Jakub Ťoupek
990 zápasů v řadě. Tolik odehrál čerstvě jednačtyřicetiletý Brent Burns. S velkou pravděpodobností se ještě v aktuálním ročníku přehoupne přes tisícovku, na prvenství, které drží Phil Kessel, ale musí odehrát ještě přes 50 utkání v příští sezóně. Zda se mu to povede, je stále ve hvězdách.
Ve večerním utkání proti Winnipegu se Brent Burns dostal na druhé místo ve statistice odehraných utkání v řadě. Překonal tak Keitha Yandlea, se kterým se 42 hodin dělil o pozici za Philem Kesselem. Americký útočník se zastavil na přelomu září a října roku 2022 na čísle 1064, Burns se nyní dostal na 990.
Aby se dostal legendární kanadský obránce na první místo, tak by musel odehrát ještě 74 zápasů. V aktuálním ročníku má Colorado ještě v základní části 17 utkání. V následujícím roce by mu tak zbývalo odehrát ještě 57 dalších. Bez přestávky.
Burnsova působivá série zahrnuje působení ve třech různých týmech, převážně v San Jose, kde tato série začala již 21. listopadu 2013 v utkání proti Tampě Bay. Zahrál si také v Minnesotě, nyní hájí barvy Avalanche.
Během své kariéry získal jednou Norris Trophy, zlato z mistrovství světa a světového poháru, chybí mu však Stanley Cup. Pokud ho nezíská letos, je možné, že o něj zabojuje ještě příští sezónu. To je v čerstvých jednačtyřiceti pořádně velký úkol.
Pro Burnse ale nic nereálného. Jeho vliv sahá hodně za hranice kabiny, což se i pravidelně ozývá z útrob týmu. „Má dar uvolnit atmosféru, když je to potřeba, ale zároveň vždycky přepne do soutěžního režimu, když nastane čas. Přesně tenhle balanc potřebujete v týmu, který chce vyhrávat,“ prozradil před nedávnem na jeho adresu Jared Bednar.
Jeho smlouva na jeden milion dolarů skončí po sezóně. Zda se rozhodne pokračovat je čistě na něm. Ze své pozice si bude opět říkat maximálně o 1 milion, což je za takového hráče, který je výborný pro kabinu skvěla cena, kterou si může dovolit kde kdo. Jestli bude chtít útočit i na titul iron mana, musí ještě obětovat alespoň rok života hokeji.