Bude Toronto shánět gólmana? Neví totiž, jestli se spoléhat na skleněného Stolarze

9. dubna 10:00David Zlomek
Závěr sezony Toronto Maple Leafs dostal hořkou tečku. Brankář Anthony Stolarz, který měl být po podpisu životní smlouvy jistotou v brankovišti, opustil led v bolestech hned v úvodu středečního debaklu 0:4 s Washingtonem. Zatímco se tým potácí v herní i zdravotní krizi, fanoušci se musí připravit na debut ruského mladíka Artura Akhtyamova.
Zákrok betonem vypadal rutinně, přesto po něm Stolarz okamžitě strhl masku a s tváří přitisknutou k ledu svíjel v bolesti. Scéna, ze které mrazilo, skončila odchodem gólmana do šaten s pomocí spoluhráčů. Stolarz nemohl na levou nohu vůbec došlápnout a jeho sezona, která už tak byla plná zdravotních trablů, pravděpodobně skončila tím nejhorším možným způsobem. „Upřímně, první věc je, že o něj máte strach,“ přiznal náhradník Joseph Woll, který musel do branky. „Je děsivé vidět ho takhle padnout. On je přitom fakt tvrdý chlap.“
Pro Stolarze je to další hořká kapitola v jeho bohaté anamnéze zranění. Dvaatřicetiletý gólman letos podepsal čtyřleté prodloužení smlouvy na 15 milionů dolarů, které přitom začne platit až od příští sezony. Letos ho už na tři měsíce vyřadily potíže s nervy v krku a minulý měsíc skončil v nemocnici po zásahu pukem do hrdla.
Teď ho po operacích kolen z let minulých čeká vyšetření magnetickou rezonancí s nohou. „Je to nešťastné, letos byl zraněný už několikrát,“ konstatoval suše trenér Craig Berube. Stolarz přitom v minulém ročníku odchytal 34 zápasů, letos se však kvůli podlomenému zdraví zastavil na čísle 26.
Zatímco Stolarz míří k lékařům, Joseph Woll je ve špatné formě. Proti Washingtonu inkasoval tři góly ze sedmnácti střel a jeho úspěšnost zákroků klesla na historické minimum 90,1 %. Woll poprvé v kariéře zakončí sezonu s více prohrami než výhrami, k čemuž přispívá i fakt, že obrana Leafs je momentálně jednou z nejpropustnějších v celé lize. „Pro mě je to o tom jít tam a brát to den po dni, dělat si svou práci a přispět týmu, jak jen můžu,“ říkal Stolarz ještě minulý týden, než ho zradilo tělo.
Teď je ale jasné, že Toronto musí hledat nouzová řešení v systému. Tím je ruský prospekt Artur Akhtyamov, který by si svůj první start v roli jedničky v NHL měl připsat ve čtvrtek proti Islanders. „Líbil se mi hned v kempu. Má skvělou povahu, v AHL chytal dobře. Je to bojovník a má neuvěřitelně rychlé reflexy. Je soutěživý jako blázen, toho kluka mám fakt rád,“ nešetřil chválou Berube. Otázkou je, jestli se brankářská situace nepřetřese i v létě.