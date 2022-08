Bude se ti tady líbit! Jak se rodila největší smlouva v dějinách Calgary

Nic si nenamlouvejme. Když došlo k výměně, byl to pro něj šok a podle dostupných indicií úvahy na dlouhý život v Calgary určitě nevedl. Jakmile ale člověk vychladne a notabene si uvědomí, že má jedinečnou příležitost maximalizovat svou cenu na nejdelší možnou dobu, leccos přehodnotí. V Calgary je sice zima a vysoké daně, ale výkonnostně jde pořád o kvalitní tým.

„Zasloužíš si pořádný albertský steak, chlape,“ řekl Treliving na společné večeři.

Snesl by mu modré z nebe, jen aby ho udržel. Po ztrátě Johnnyho Gaudreau a Matthew Tkachuka potřeboval nutně získat kvalitního hráče, Huberdeau je super hvězda na úrovni obou ztracených mužů. Byla z toho nejvyšší smlouva v dějinách klubu.

„Je těžké sehnat dobré hráče, ještě těžší je udržet je a on je výborný hokejista. Jsme šťastní, že jsme ho získali,“ říkal Treliving po podpisu nejlepšího nahrávače loňské sezóny.

Sbohem slunná Florido

Po výměně byl natolik šokován, že potřeboval pár dnů, aby si všechno uvědomil a přerovnal v hlavě. Pak dostal od generálního manažera Flames nabídku ke schůzce. Slétli se v Montrealu, sraz byl v překrásném historickém hotelu Mount Stephen. Nešlo o žádné oficiální jednání, žádné papíry na stole ani sebemenší nátlak k podpisu.

„O městě mluvil moc hezky, vysloveně mě rozhicoval, abych to tam zkusil,“ přiznal Huberdeau. „Myslí si, že dobře zapadnu do týmu, přinutil mě o nich smýšlet pozitivně. Chce vyhrávat hodně let, nejen jeden rok. To se mi na něm líbilo.“

Když po Gaudreauovi odřekl prodloužit i Tkachuk, byl Treliving v těžké pozici. Tkachuk o Floridě tvrdil, jak tlačila na jeho získání, bratrovi nadšeně sděloval tu překvapivou novinu, ve skutečnosti měl ale Panthers na prvním místě seznamu. Když se to floridský generální manažer domákl, skutečně projevil o útočníka Flames velký zájem. Treliving si proto mohl říct o pořádnou protihodnotu.

Dom Luszczyszyn z The Athletic mimochodem ohodnotil Floridu jako „nejméně posílený tým“ tohoto léta. Na první místo dal Detroit, na poslední Pantery. To zřejmě není nic proti Tkachukovi, jen cena za něj se zřejmě zdá být leckomu příliš vysoká.

Tři dny

Pakt mezi Huberdeauem, respektive jeho agentem Allanem Walshem a kanadským klubem byl stvrzen tři dny po zmíněné večeři. Příští rok ještě dojíždí devětadvacetiletému útočníkovi stará smlouva, pak naběhne osmiletý kontrakt, který mu do 38 let, do konce ročníku 2030-31, garantuje 10,5 miliónu dolarů brutto.

Záměrně nepíšeme, že by ho kontrakt svazoval s Calgary. Huberdeau má finanční jistotu; kam jeho kroky během příštích let povedou, ukáže čas. Prvních několik sezón určitě odehraje v Calgary, které se bude snažit dotáhnout dál, než ho dostali Gaudreau s Tkachukem. Plameny čekají na úspěch v play off. V uplynulých osmi letech byly nejdál třikrát ve druhém kole.

Kabina i místní komunita prý snese ta nejpřísnější měřítka. „Je to skvělé město k žití, skvělá organizace, máme toho hodně co nabídnout. Když sem hráči jezdí jako hosté, nepoznají víc než hotel, oblíbenou restauraci. Je potřeba je dovzdělat. Je dobré vědět, jak úžasné je mít tady rodinu, jak to tady lidé milují.“

Patetický byl Brad Treliving víc než dost, nadcházející sezóny ukážou, zda spojení Calgary + Huberdeau bude reálně fungovat. MacKenzie Weegar zatím novou smlouvu nemá, ale manažer už si na něj prý brousí zuby. Má taky rád steaky?

„Doufejme, že ho podepíšeme brzo,“ přeje si kamaráda v sestavě Huberdeau.

