Bude se měnit loterie? Daly připustil, že draft čekají úpravy

Draftovou loterii NHL nejspíš čekají velmi brzy další úpravy. Informace potvrdil pro web The Athletic zastupující komisař NHL Bill Daly, podle něhož bude liga o možných změnách jednat s radou guvernérů NHL.

Daly potvrdil informace v rozhovoru pro Pierra LeBruna. Dle zpráv zveřejněných na webu The Athletic bude liga jednat s radou guvernérů ve chvíli, kdy nastane pravý čas. Daly sice nechtěl být konkrétní v tom, čeho by se změny měly týkat, ale z jeho vyjádření je patrné, že se na návrzích usilovně pracuje, aby k jednání mohlo dojít co nejdříve.

„Spousta lidí kolem NHL si zkrátka myslí, že tým jako je Detroit, ve kterém probíhá přestavba kádru, skončí poslední se ztrátou 23 bodů na předposlední místo, by neměl při draftu vybírat až ze čtvrté pozice,“ rozvedl LeBrun myšlenku také v pořadu TSN Insider Trading.

S tím patrně souhlasí i zastupující komisař NHL Bill Daly a další funkcionáři z vedení ligy, jelikož podle článku na webu The Athletic se už na návrzích, jak již bylo zmíněno, pracuje.

Na vedení NHL je totiž vytvářen ze strany generálních manažerů velký tlak. K další vlně kritiky došlo ve chvíli, kdy Detroit, který v uplynulé sezoně nebyl jednoduše dost dobrým týmem, aby mohl usilovat o lepší výsledky (uhrál ze 71 zápasů jen 39 bodů), spadl v draftové loterii až na čtvrtou pozici.

V říjnu vyzvali generální manažeři ligu, aby nejhorším týmům sezony zvýšila procentuální šanci na zisk první volby draftu. Od roku 2014 totiž tato šance pro vůbec nejhorší celek sezony klesla z 25 % na pouhých 18,5 %. Stejně tak poklesla procentuální šance i na zisk druhé či třetí pozice v draftu.

Promíchávání draftových pozic je příliš divoké

Samotná draftová loterie byla poprvé představena už v roce 1995, tehdy ovšem za trochu jiných podmínek. Od té doby prošla několika změnami až k současnému formátu. Už v roce 2015 se výrazně zpřísnila pro nejslabší týmy soutěže a to především z důvodu, aby se zamezilo tzv. tankingu, tedy vypouštění zápasů za účelem získání co nejlepší výchozí pozice pro draft.

V roce 2017 došlo k dalším úpravám, při nichž se opět trochu snížily šance nejhorších týmů dosáhnout na jednu z prvních tří voleb draftu. Naopak se mírně zvýšily šance pro ostatní týmy, které neprošly do play-off, aby pronikly na jednu z prvních pozic.

Generální manažeři NHL jsou však v tomto ohledu kolegiální a klidně by sami sobě snížili šance dostat se na některou z vysokých voleb, aby se naopak zvýšila procentuální pravděpodobnost pro ty nejslabší.

Od roku 2015 totiž první volbu draftu získal nejhorší tým sezony pouze dvakrát. Toronto v roce 2016 (Auston Matthews) a o dva roky později se to poštěstilo Buffalu (Rasmus Dahlin). Naopak jsme byli svědky toho, že v roce 2018 Carolina vystoupala na draftu díky loterii z 11. volby v pořadí na druhou pozici a Chicago o rok později z 12. volby na třetí místo.

Poslední loterie dopadla ještě divočeji. Na první pozici se totiž posunuli New York Rangers, kteří v základní části skončili na 16. místě (avšak vypadli v předkole play-off). Na druhé místo se posunulo Los Angeles z 28. místa základní části a třetí volba draftu zůstala San Jose, které se umístilo na 29. příčce. Poslední Detroit volil jako čtvrtý a předposlední Ottawa jako pátá.

A tak NHL připouští, že další změny v loterii jsou na místě... Ovšem jaké budou, to ukáže až čas.

