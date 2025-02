Bude se chystat historický kontrakt? Bedard si může říct o 17 milionů, zní v zámoří

NHL a hráčská asociace NHLPA v pátek zveřejnily nové odhady platového stropu na následující tři sezony, které naznačily zásadní změnu v kontraktech hráčů. Právě v této souvislosti byly vyřčeny zajímavé predikce ohledně kontraktu pro oporu Chicaga Connora Bedarda.

Platový strop má v příštích letech zaznamenat velký růst, a nakonec dosáhnout na 113,5 milionu v sezoně 2027/28. Takový skok nahoru poskytne týmům NHL mnohem větší prostor k utrácení, což může zcela přepsat trh s kontrakty.

Jedním z hráčů, kteří z této změny mohou těžit nejvíce, je právě fenomén Chicaga Blackhawks a jednička draftu Connor Bedard, který stále hraje pod nováčkovskou smlouvou.

Jelikož jeho nový kontrakt začne platit od sezony 2026/27, budou tyto nové platové stropy klíčové pro určení jeho hodnoty. Jaká bude? Odpověď, že velká, by asi uspokojivá nebyla. Podle Scotta Powerse a Marka Lazeruse z The Athletic by si Bedard mohl přijít až na 17 milionů dolarů za sezonu!

Blackhawks tak budou muset rozhodnout, jakou cenu má jejich největší hvězda. The Athletic připomíná, že v minulosti si 11 hráčů NHL zajistilo smlouvy, které tvořily alespoň 13 procent platového stropu v době podpisu. Bedard by měl být dalším.

„Bedard by se mohl zařadit mezi tyto hráče,“ píše The Athletic. „Pokud by požadoval 13 až 15 procent platového stropu v sezoně 2026/27, jeho plat by se pohyboval mezi 13,52 až 15,6 milionu dolarů ročně. A jelikož už víme, kde bude strop v letech 2027–28, mohl by Bedard svou cenu vypočítat i na základě této sezony – což by ho dostalo někam mezi 14,7 až 17 milionů dolarů.“

Bedard se zatím veřejně nevyjádřil k tomu, jak bude k nové smlouvě přistupovat, ale nové odhady ligy mohou změnit jeho strategii – a nejen jeho.

Někteří hráči se mohou pokusit co nejrychleji podepsat dlouhodobé lukrativní kontrakty, aby si zajistili stabilní výdělky. Jiní ale mohou preferovat střednědobé smlouvy na tři až čtyři roky, aby si nechali otevřenou možnost profitovat z dalšího růstu platového stropu a maximalizovat svůj výdělek.

Bedard v tomto ročníku v 51 zápasech zaznamenal 15 gólů a 30 asistencí, což je asi daleko od očekávání, která poskočila zvlášť po loňské sezoně, kdy získal Calder Trophy pro nejlepšího nováčka. Faktem ale je, že spíš než se soupeři bojuje s frustrací a špatného týmu Blackhawks.

