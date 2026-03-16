Bude odměněn za zázrak? Columbus si není jistý, jestli podrží kouče

20. března 10:00David Zlomek
Když Columbus Blue Jackets v lednu vyhodili Deana Evasona a sáhli po jednasedmdesátiletém Ricku Bownessovi, vypadalo to spíš jako akt zoufalství než promyšlený tah. Bowness, který trénování pověsil na hřebík v květnu 2024, se ale vrátil z hokejového důchodu v neuvěřitelném stylu a v Ohiu rozpoutal naprosté šílenství.
Pod jeho vedením Modrokabátníci odpálili jízdu a najednou se ocitli na pozicích play-off. Navzdory tomu, že celá liga i samotní hráči v kabině spekulují, co bude s nejstarším koučem NHL dál, generální manažer Don Waddell zůstává naprosto v klidu. „Jsme jediní dva lidé, kteří si s tím nedělají starosti,“ vzkázal Waddell jasně na adresu Bownessovy budoucnosti s tím, že o případném prodloužení smlouvy se začnou bavit až poté, co utichnou sirény posledního zápasu sezony.
Tento uvolněný postoj je možná přesně tím receptem, který Columbus po pěti letech bídy potřeboval. Bowness vtiskl týmu tvář, kterou soupeři nenávidí. Blue Jackets mají pod jeho taktovkou třetí nejlepší obranu v lize podle počtu obdržených gólů. Zatímco fanoušci i experti řeší, zda se jednasedmdesátiletý stratég po sezóně vrátí k rybaření, Waddell si užívá pohled na tabulku, kde Columbus dýchá na záda Bostonu a Detroitu.
„Jsme v pozici, kdy se soustředíme jen na ty nejdůležitější bitvy, které nás čekají v příštím měsíci,“ dodal Waddell, čímž naznačil, že jakákoliv rozptýlení ohledně kontraktů teď v šatně nemají místo. Je to až fascinující střet generací, na jedné straně mladý a dravý tým, na té druhé dva hokejoví bardi, Waddell a Bowness, kteří v branži kroutí pátou dekádu.
Hráči sice podle zákulisních informací touží po jasných odpovědích, ale Bownessova „dočasná“ mise se změnila v jednu z nejúspěšnějších trenérských ér v historii klubu. Columbus, který se mezi lety 2017 a 2020 pravidelně rval o divoké karty, se pod jeho taktovkou vrací ke kořenům úspěchu.
„Víme, jaké rozhovory ke smlouvám patří, ale teď to není téma,“ opakuje Waddell a dává tím najevo, že priorita je jasná: protlačit se do play-off a pak se teprve ptát Bownesse, jestli chce pokračovat jako nejstarší aktivní kouč v dějinách, nebo jestli mu tahle poslední vítězná jízda jako tečka za kariérou stačila.