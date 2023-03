Bude měnit dres i Karlsson? Ocenil bych to, naznačil

V posledních dnech létají čísla a jména v NHL do všech stran. Okrajově se v průběhu sezony mluvilo i o obránci San Jose Eriku Karlssonovi. Zatím to však nevypadá na to, že by se měl Švéd stěhovat. On sám by to ale ocenil.

Timo Meier odešel, zbývá Karlsson. I takto se na celou situaci mnozí fanoušci dívají. Švédský obránce by byl pro mnoho týmů vítanou posilou, v této sezoně hraje opravdu výborně.

Na žádnou výměnu to ale zatím nevypadá. A to i přes to, že by si to favorit na Norrisovu trofej tuze přál.

„Není to nic moc situace, ale nedá se nic dělat,“ neskrýval zklamání. „Já i moje rodina to tu ale máme rádi, mně se daří, zase mám radost ze hry. Avšak je těžké hrát zápasy, ve kterých o nic nejde a když nemáte šanci na play off. To mě opravdu moc nebere.“

Nebýt jeho monstrózního kontraktu, už by dozajista válel za některého z favoritů na celkový triumf. Nicméně smlouva na další čtyři roky s ročním platem 11,5 milionů není nic, co by generální manažery v lize lákalo.

Mnozí novináři v zámoří také podotýkají, že by změnit názor možným zájemcům nepomohlo ani rozdělení platu díky třetímu týmu, jako tomu bylo například u Kanea či O’Reillyho.

„Stále se ale objevují týmy, které se na Erika občas zeptají,“ popisoval situaci generální manažer Sharks Mike Grier. „Když je na trhu hráč, který by na vaši stranu mohl překlopit Stanley Cup, tak zájem vždy bude. Zároveň ale do uzávěrky zbývá málo času, udělat trejd by bylo hodně složité.“

Moc dobře to ví i Karlsson. „Na výměnu asi bylo času dost,“ prohodil.

San Jose se pustilo do přestavby a bude trvat roky, než se dostane do předních pozic. I proto je na Karlssonovi vidět zklamání.

„Když odejde hráč jako Timo, nenaznačuje to, že bychom měli být nahoře v dohledné době,“ dodal. „Je to takové nešťastné, ale chápu to. Jsem v hokeji dost dlouho na to, abych pochopil, co organizaci dává smysl a co ne. Jen mě trápí, že se to stalo v této fázi mé kariéry.“

Založte si účet u Tipsportu a získejte vstupní bonus až 50 000 Kč! Navíc dostanete zdarma 300 Kč na své první sázky!

Share on Google+